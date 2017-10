Video: LeBron a Westbrook zaznamenali triple-double, trojka s klaksónom rozhodla o triumfe Houstonu

DETROIT 26. októbra (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Clevelandu prehrali v stredajšom dueli zámorskej NBA na palubovke Brooklynu 107:112 napriek triple-double svojej najväčšej hviezdy LeBrona Jamesa.

Tridsaťdvaročný rodák z Akronu opäť nastúpil na pozícii tvorcu hry, zápas zakončil s 29 bodmi, 10 doskokmi a 13 asistenciami. Bolo to pre neho 56. triple-double v kariére.

James sa stal so 772 stretnutiami v základnej časti rekordérom Cavaliers, keď prekonal litovského pivota Žydrunasa Ilgauskasa, ale nebol po ňom spokojný. „Dlho nám trvá, kým sa dostaneme do zápasu. Súperi hrajú zo začiatku rýchlejšie než my, musíme na tom popracovať,“ povedal LeBron James.

Trojka s klaksónom v podaní Gordona

Domácich Nets potiahol Spencer Dinwiddie, ktorý zaskočil za zraneného D’Angela Russella. Zaskvel sa 22 bodmi a najmä dôležitou trojkou 43 sekúnd pred koncom. „Cleveland hrá každý rok o titul vo Východnej konferencii, tento duel ukázal, že vieme bojovať aj proti takýmto tímom,“ komentoval Dinwiddie.

Druhé triple-double v sezóne si v stredu pripísal na konto Russell Westbrook a jeho Oklahoma doma zdolala Indianu 114:96. Dynamický rozohrávač nazbieral v dueli 28 bodov, 10 doskokov a 16 asistencií. Paul George sa už v drese Thunder predstavil proti svojmu bývalému tímu, za 19 minút nastrieľal 10 bodov.

Víťazne si počínal aj Houston, ktorý zvíťazil vo Philadelphii 105:104 trojkou s klaksónom v podaní Erica Gordona. „Musíte byť pripravený skúšať a premieňať takéto strely. Keď miniete, tak miniete,“ uviedol Gordon, autor 29 bodov.

Raptors nastúpili bez lídra Valančiunasa

Obhajca Golden State doma zdolal Toronta 117:112 aj vďaka 30 bodom Stephena Curryho a 29 Kevina Durranta. Warriors však vedia, že ich obrana potrebuje rekonštrukciu. „Bola príšerná,“ skonštatoval Draymond Green. Dosiahol 15 bodov a tiež 11 doskokov a 6 asistencií, zároveň si však pripísal 6 strát a celkovo jeho tím až 17.

Ďalšiu tristnú štatistiku Golden State predstavu 17 ofenzívnych doskokov v podaní Toronta. „Videlo to azda aj štvorročné dieťa z hľadiska, ako sme bránili… Nesmieme si pestovať tieto zlé návyky. Tréner nás na ne upozorňuje a robí si dobrú prácu,“ poznamenal Kevin Durant.

Raptors nastúpili bez jedného z lídrov Jonasa Valančiunasa, litovský pivot pauzuje s členkom. Toronto neuspelo v Oaklande od roku 2004, táto čierna séria práve narástla na 13 zápasov. „V závere sa všetko priklonilo na stranu súpera, nie tú našu. Mali sme dobré pozície, ale prišli naše kľúčové mentálne zlyhania. To nás stálo víťazstvo,“ uviedol DeMar DeRozan, s 24 bodmi strelecký líder hostí.

Sumáre NBA

streda

Detroit – Minnesota 122:101 (23:26, 40:18, 28:29, 31:28)

Najviac bodov: T. Harris 34 (6 trojok), Bradley 20 – Towns 23 (10 doskokov), Wiggins 21, Teague 18

Charlotte – Denver 110:93 (27:23, 35:16, 23:29, 25:25)

Najviac bodov: Kaminsky 20, Walker 19, Monk 17 – Jokič (11 doskokov) a G. Harris po 18, J. Murray 16

Philadelphia – Houston 104:105 (33:31, 21:25, 26:23, 24:26)

Najviac bodov: Redick 22, Embiid 21, Covington 20 – E. Gordon 29 (5 trojok), Harden 27 (13 asistencií)

Brooklyn – Cleveland 112:107 (26:23, 29:29, 29:21, 28:34)

Najviac bodov: Dinwiddie 22 (4 trojky), Hollis-Jefferson a Crabbe (4 trojky) po 19 – L. James 29 (10 doskokov, 13 asistencií), Korver 22 (5 trojok), Jeff Green 18

Miami – San Antonio 100:117 (30:30, 21:26, 22:32, 27:29)

Najviac bodov: T. Johnson 23, James Johnson 21, G. Dragič 20 – Aldridge 31, Gay 22, Danny Green 15

Oklahoma City – Indiana 114:96 (30:27, 24:21, 32:26, 28:22)

Najviac bodov: Westbrook 28 (10 doskokov, 16 asistencií), Anthony 28 (10 doskokov), Adams 17 (11 doskokov) – Oladipo 35 (5 trojok), Collisson 18, T. Young 14

Dallas – Memphis 103:94 (32:18, 25:31, 22:23, 24:22)

Najviac bodov: D. Smith 19, Matthews 16, H. Barnes 15 – M. Gasol 26 (11 doskokov, 5 trojok), Conley 21

Phoenix – Utah 97:88 (23:13, 25:28, 23:18, 26:29)

Najviac bodov: Warren 27, D. Booker 17 – Hood 22, Gobert 16 (14 doskokov), Rubio (11 asistencií) a Favors po 15

Golden State – Toronto 117:112 (29:26, 32:27, 30:33, 26:26)

Najviac bodov: Stephen Curry 30 (4 trojky), Durant 29, K. Thompson 22 (4 trojky) – DeRozan 24, Siakam 20, Ibaka 15

Los Angeles Lakers – Washington 102:99 po predĺž. (23:18, 22:31, 24:30, 23:13 – 10:7)

Najviac bodov: Ingram 19 (10 doskokov), Nance 18 (10 doskokov), Kuzma 15 – Beal 28, Wall 18, Porter 12