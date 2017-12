Video: LeBron sa blysol 58. triple-double, najhorší tím NBA triumfoval nad Knicks

Vstup do galérie TU!

NEW YORK 10. decembra (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Clevelandu sa otriasli z prehry z ostatného zápasu a zdolali hráčov Philadelphie 105:98 v nedeľňajšom stretnutí NBA. Hviezdou duelu sa stal hráč Cavaliers LeBron James.

Tridsaťdvaročný krídelník nazbieral 30 bodov, 13 doskokov, 13 asistencií a pripísal si 58. triple-double v kariére. Sixers prehrali tretíkrát po sebe, Cleveland napravili zaváhanie z piatka, keď im Indiana ukončila 13-zápasovú víťaznú šnúru.

„Toto je pre nás veľké víťazstvo. Minule sme prehrali, a to nám pokazilo celý deň. No my sme ukázali, že sme profesionáli a dokázali sme uspieť,“ povedal James.

Triumf Miami v Mexiku

Miami ovládlo duel s Brooklynom 101:89 v rámci NBA Global Games v Mexiko City. Pre Heats to bol vôbec prvý zápas v Mexiku v klubovej histórii. K úspešnému debutu prispeli Goran Dragič a Tyler Johnson – obaja 20 bodmi.

„Dnes to bol z našej strany dobrý zápas. Vynikla defenzíva. Aj striedajúci hráči strieľali dôležité body,“ zhodnotil duel Dragič. „Fanúšikovia boli skvelí, spoznávali nás, všade púšťali v televízii NBA. Bolo to ako doma v Miami,“ priblížil atmosféru v Mexiko City pred zápasom tréner Heats Erik Spoelstra.

Najlepší tím profiligy Houston nezaváhal v Portlande a uspel pomerom 124:117. Hostia prevalcovali súpera najmä vo štvrtej tretine, v ktorej zvíťazili o 21 bodov. Kľúčovou postavou Rockets bol, tak ako vždy, James Harden. Ten zaťažil konto domácich 48 bodmi. Trail Blazers nepomohlo ani deväť trojok a celkovo 35 bodov Damian Lillard.

O víťazstvo Milwaukee nad Utahom 117:100 sa postarala tradičná trojica opôr: Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton a Eric Bledsoe. Prvý menovaný k 37 bodom pridal 13 doskokov, ostatní dvaja sa prezentovali zhodne 20 bodmi. Bucks zvíťazili tretíkrát po sebe, rovnako dlhú sériu, ale prehier, ťahá Utah.

Najhorší tím NBA doma zdolal New York

Los Angels Clippers na vlastnej palubovke zdolali Washington 113:112. Pod triumfom domácich sa najvýraznejšie podieľal Lou Williams.

Nielenže nastrieľal 35 bodov, sekundu pred koncom zápasu premenil trojkový pokus a otočil stav stretnutia v prospech Clippers. „Spravil som blafák a obranca na to skočil. Tým som si zabezpečil priestor,“ povedal po zápase Williams. Clippers zvíťazili prvýkrát po štyroch zápasoch.

Najhorší tím súťaže Chicago zabral a doma triumfoval nad New Yorkom 104:102. Druhé víťazstvo po sebe zabezpečil Bulls Kriss Dunn, ktorý tri sekundy pred koncom duelu premenil dva trestné hody. Celkovo v nedeľu nazbieral 17 bodov. „Chcem byť lídrom tímu a byť pri dôležitých momentoch. Viem, že máme viac kľúčových hráčov a rozhodne chcem patriť k nim,“ uviedol pre agentúru The Associated Press Dunn.

Hosťom nepomohlo ani 23 bodov Kristapsa Porziňgisa a utrpeli ôsmu prehru na ihriskách súperov v deviatom stretnutí. „Máme problémy s cestovaním. Vždy ným utečú začiatky zápasov, na konci aj zabojujeme, no to nestačí. Je to najmä mentálny problém, ktorý musíme vyriešiť,“ skonštatoval tréner Knicks Jeff Hornacek.

Sumáre NBA

nedeľa

Los Angeles Clippers – Washington 113:112 (30:27, 32:22, 23:32, 28:31)

Najviac bodov: L. Williams 35, Gallinari 25, Rivers 16 – Porter 27 (11 doskokov), Beal 25 (5 trojok), Scott 22

Brooklyn – Miami 89:101 (26:24, 27:26, 19:25, 17:26) – hralo sa v Mexiko City

Najviac bodov: Hollis-Jefferson 18, Dinwiddie 15, Whitehead 13 – Dragič a T. Johnson po 20, James Johnson 17

Charlotte – Los Angeles Lakers 99:110 (29:28, 27:24, 19:24, 24:34)

Najviac bodov: Walker 23, Howard 21 (12 doskokov), Marvin Williams 13 – Clarkson 22, Ingram 18, Caldwell-Pope 15

Atlanta – Orlando 117:110 (32:22, 25:32, 32:33, 28:23)

Najviac bodov: Ilyasova 26 (5 trojok), Bazemore 19, Schröder 18 – Vučevič 31 (13 doskokov, 10 asistencií), J. Simmons 29, E. Payton 11

Cleveland – Philadelphia 105:98 (23:24, 29:22, 26:27, 27:25)

Najviac bodov: James 30 (13 doskokov, 13 asistencií), Korver, Wade a Jeff Green po 13 – Redick a Covington po 19, Šarič 17

Chicago – New York 104:102 (27:18, 22:26, 19:26, 36:32)

Najviac bodov: Mirotič 19 (5 trojok), Dunn 17, Markkanen a Nwaba po 15 – Porziňgis 23, Lee 14, Kanter (11 doskokov), McDermott, O’Quinn a Ntilikina po 10

Milwaukee – Utah 117:100 (29:19, 22:23, 32:24, 34:34)

Najviac bodov: Antetokounmpo 37 (13 doskokov), Middleton a Bledsoe po 20 – Gobert a Burks po 20, Favors 14

Memphis – Oklahoma City 101:102 po predĺžení (34:19, 23:27, 9:21, 26:25 – 9:10)

Najviac bodov: Evans 29 (13 doskokov), M. Gasol 22, McLemore 17 (5 trojok) – Anthony a Adams po 21, Westbrook (14 asistencií) a Abrines (6 trojok) po 20

Phoenix – San Antonio 101:104 (17:28, 22:24, 32:27, 30:25)

Najviac bodov: M. James 25, Warren 24 Chriss 15 – Aldridge a Mills 20, Gay 16

Portland – Houston 117:124 (37:31, 25:31, 36:22, 19:40)

Najviac bodov: Lillard 35 (9 trojok), McCollum 28, Aminu 15 (5 trojok) – Harden 48, C. Paul 26, Ariza 13