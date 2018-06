Video: Legendárny Pavel Nedvěd si zahral v ligovom stretnutí so synom, mrzí ho prehra

PRAHA 3. júna (WebNoviny.sk) – Niekdajší český futbalový reprezentant Pavel Nedvěd si premiérovo zahral v ligovom stretnutí po boku svojho 18-ročného syna Pavla. Stalo sa tak v zápase I. B triedy Karlovarského kraja medzi Skalnou, kde začal s futbalom, a Královským Poříčím „B“. Tím s Nedvědovcami podľahol na domácej pôde súperovi 1:4.

„Mrzí ma, že sme neuspeli. Chceli sme triumfovať pred domácimi priaznivcami, ale nevyšlo nám to. Napriek tomu si myslím, že sa akcia podarila,“ uviedol podľa portálu idnes.cz víťaz Zlatej lopty za rok 2003.

Prilákal veľa fanúšikov

Na legendárneho stredopoliara Juventusu Turín bolo zvedavých veľa priaznivcov. „Prišlo naozaj dosť ľudí, bolo dobré počasie. U môjho syna i ďalších hráčov bola viditeľná nervozita, pretože pred takou kulisou ešte zrejme nehrali. Bolo to cítiť, veľa sme si neprihrali. Potom sa ťažko víťazí,“ zhodnotil 45-ročný rodák z Chebu.

Na adresu svojho syna veselo uviedol: „Spotil sa aspoň trošku? Snažil sa. Je to náročné, futbal veľmi nehrá. Bolo to aj pre tie emócie viac, ako mohol uniesť. Som rád, že keď môže, tak príde a zahrá si za Skalnú. Dôležité je, aby sa nebál.“

Z Juventusu poslali fotografa

Do Skalnej sa prišli pozrieť aj ľudia z Juventusu Turín, kde Nedvěd dlhé roky pôsobil ako hráč a teraz pracuje v štruktúrach klubu. „Vnímali to ako dobrú myšlienku. Poslali sem fotografa i klubovú televíziu, ale tá napokon zrejme nedorazila. Taliani majú futbal naozaj radi. Kedysi sme tu hrali proti Skalnej s mužstvom, v ktorom bol dokonca prezident Juventusu. Zahrali sme si a potom sme išli do krčmy,“ prezradil Pavel Nedvěd.