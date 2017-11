Video: Luongo prekonal v NHL ďalší míľnik, rovnakým kúskom sa môže pochváliť iba legendárny Roy

NEWARK 28. novembra (WebNoviny.sk) – Hokejový brankár Roberto Luongo si podľa vlastných slov nikdy nezakladal na číslach, ale na dobrých výkonoch.

Faktom je, že v pondelok prekonal v NHL ďalší míľnik, ktorý pred ním dosiahol už len jeden iný brankár v celej storočnej histórii severoamerickej profiligy. Pripísal si minimálne 200 víťazných zápasov v dresoch dvoch rozdielnych tímov v NHL.

Florida vyhrala na ľade „diablov“

Luongo pomohol Floride k víťazstvu 3:2 na ľade New Jersey, čím zaznamenal dvojsté víťazstvo ako člen organizácie Panthers. Predtým sa v rokoch 2006 – 2014 dostal na métu 252 víťazstiev ako strážca bránky v tíme Vancouver Canucks.

Rovnakým husárskym kúskom sa môže pochváliť už len legendárny Patrick Roy. Člen Siene slávy NHL Roy sa 289-krát tešil z víťazstva ako brankár Montrealu Canadiens a ďalších 262 triumfov pridal v drese Colorada Avalanche.

„Každý zápas je o tvorení nejakých štatistík. Či to však pre mňa niečo znamená? Ak mám byť úprimný, neviem. Oveľa dôležitejšie je, že sme vyhrali nad New Jersey a odrazili sa po sklamaní a prehre so Chicagom. To je viac ako nejaký míľnik,“ zamyslel sa Luongo, cituje ho web NHL.

V NHL chytá už 18. sezónu

Luongo má 38 rokov, v NHL je už 18. sezónu a aj medzi brankármi je jeden z najstarších. Stále však patrí medzi tých lepších gólmanov v zámorí.

„Snažím sa každý deň pripravovať a koncentrovať najlepšie ako najlepšie viem. Platí jednoduché pravidlo: ak hráte dobre, dávate svojmu tímu šancu uspieť a s víťazstvami potom prichádzajú aj rôzne míľniky,“ vysvetlil Luongo, ktorý má na Floride zmluvu ešte na 4 roky.

Na adresu skúseného brankárskeho rekordéra sa vyjadril aj jeho pondelkový náprotivok Cory Schneider. Práve on Luongovi v rokoch 2010 – 2013 kryl chrbát vo Vancouveri. „Mať minimálne 400 víťazstiev je skvelé, ale dosiahnuť to vo dvoch organizáciách znamená byť na vysokej úrovni počas väčšiny kariéry. Luongo aj dnes ukázal svoju konzistentnosť a dlhovekosť,“ pochválil súpera gólman Devils Cory Schneider.

Luongo nemá doma víťazný prsteň ako honor za triumf v Stanleyho pohári, ale jeho brankárske štatistiky vzbudzujú rešpekt. Celkovo má na konte 459 víťazstiev v NHL, čím sa radí na štvrtú priečku za historického lídra Martina Brodeura (691), Patricka Roya (551) a Eda Belfoura (484). Už teraz Luongo o 56 triumfov predstihol svoj detský idol a ďalšieho člena Siene slávy NHL Granta Fuhra.