Video: Majstrovstvá sveta klubov ovládol opäť Real Madrid a boj o bronz vyhral River Plate

ABÚ ZABÍ 22. decembra (WebNoviny.sk) – Hráči španielskeho klubu Real Madrid triumfovali na XV. majstrovstvách sveta klubov vo futbale v Spojených arabských emirátoch (12.-22. decembra).

Ramosova typická hlavička

V sobotňajšom finálovom zápase si v Abú Zabí poradili s domácim Al-Ainom 4:1. Už 14. min sa strelecky presadil aktuálne najlepší svetový futbalista Luka Modrič, keď vyťažil z prihrávky Karima Benzemu a technickou strelou spoza šestnástky otvoril skóre. Po zmene strán ho prudkou strelou z hranice pokutového územia napodobnil Marcos Llorente a zvýšil na 2:0.

Tretí gól trinásťnásobného víťaza Ligy majstrov pridal v 79. min typickou hlavičkou kapitán „pusiniek“ Sergio Ramos. Čestný gól domáceho mužstva pridal až v 86. min Cukasa Šiotani. Madridský Real si však prinavrátil trojgólové vedenie v nadstavenom čase po vlastnom góle Yahiu Nadera.

Neuveriteľný rok pre Modriča

„Bol to pre mňa neuveriteľný rok. Zvíťazili sme v Lige majstrov, na svetovom šampionáte som sa s národným mužstvom dostal až do finále a teraz som vyhral s Realom ďalšiu trofej. Bol to rok snov,“ citovala Luku Modriča agentúra AP. „Tento titul si moji hráči zaslúžia,“ dodal tréner Realu Santiago Solari. K výkonu Marcosa Llorenteho uviedol, že „pracoval tvrdo, aj keď ho nikto nesledoval.“

„Biely balet“ využil šancu stať sa najúspešnejším tímom v dejinách tohto turnaja. Doteraz sa o túto pozíciu delil s iným španielskym tímom FC Barcelona. Rekordným štvrtým triumfom sa osamostatnil na líderskej pozícii v počte triumfov na MS klubov. Pre Madridčanov to bola jubilejná desiata trofej v priebehu troch rokov.

Tri góly behom dvadsiatich minút

Bronzové medaily na turnaji získali futbalisti argentínskeho klubu River Plate, ktorí si v zápase o 3. miesto poradili s japonským tímom Kašima Antlers jednoznačne 4:0. Juhoameričanov nasmeroval za víťazstvom ešte v prvom polčase Bruno Zuculini. Na jeho presný zásah nadviazal po zmene strán dvoma gólmi Gonzalo Martínez a z nariadeného pokutového kopu bol úspešný aj Rafael Borre.

Všetky tri góly v druhom polčase padli v rozpätí dvadsiatich minút. Čerstvý víťaz juhoamerického Pohára osloboditeľov ani pri druhej účasti na klubových MS neobišiel bez cenného kovu. V roku 2015 získal striebro, keď vo finále nestačil na španielsky FC Barcelona.