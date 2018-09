Video: Manchester United remizoval s nováčikom, Dúbravka vychytal bod pre Newcastle

LONDÝN 22. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Newcastlu uhrali bezgólovú remízu na ihrisku londýnskeho tímu Crystal Palace v sobotňajšom stretnutí 6. kola najvyššej anglickej súťaže a získali v sezóne druhý bod.

V bránke „strák“ opäť nechýbal slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka. Newcastle je v tabuľke na 18. priečke s lepším skóre pred Cardiffom a Huddersfieldom. Burnley sa z dna odpútalo razantným spôsobom po víťazstve 4:0 nad Bournemouthom.

Z favorizovaných tímov zaváhal Manchester United, keď doma iba remizoval 1:1 s nováčikom z Wolverhamptonu. Skóre otvoril v 18. min Fred, no v 53. min trafil presne do vinkla z hranice šestnástky Joao Moutinho a zmrazil Old Trafford.

Obhajca titulu Manchester City vysoko zvíťazil u ďalšieho nováčika v Cardiffe 5:0, Liverpool si poradil so Southamptonom 3:0. Fulham remizoval na domácom ihrisku s prekvapením súťaže z Watfordu 1:1, Tottenham uspel na pôde Brightonu po výsledku 2:1 a Leicester City zdolal pred vlastnými fanúšikmi Huddersfield 3:1