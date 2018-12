Video: Memphis nestačil na Golden State, skvelý Stephen Curry prekročil hranicu 15-tisíc bodov

DETROIT 18. decembra (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Golden State zvíťazili v pondelkovom dueli zámorskej NBA na vlastnej palubovke nad Memphisom 110:93 a držia si priebežnú druhú priečku v Západnej konferencii.

Domáci líder Stephen Curry sa stal piatym hráčom Warriors v histórii, ktorý sa dostal cez hranicu 15-tisíc bodov v základnej časti. Pred ním to dokázali Wilt Chamberlain (17 783), Rick Barry (16 447), Paul Arizin (16 266) a Chris Mullin (16 235).

„Pravdepodobne onedlho prekoná aj 16-tisíc bodov a tiež si to ani nevšimne. Je to brilantný hráč, dokazuje to večer čo večer a rovnako aj počas tréningov. Svojou hrou zmenil celú organizáciu Warriors. Hráči ako Steph neprichádzajú každý deň. Bol základným kameňom toho, ako sa na klub pozeráme dnes,“ povedal na Curryho adresu tréner Golden State Steve Kerr.

Ďalší z hráčov Golden State Kevin Durant zasa predstihol Larryho Birda na 33. mieste historickej tabuľky strelcov NBA. Durant má aktuálne na konte 21 806 bodov, v pondelok ich dosiahol 23 a bol najlepším strelcom zápasu. Tridsaťročný krídelník sa už zrejme v najbližšom súboji dostane aj na 32. pozíciu, Gary Payton pred ním nazbieral počas kariéry 21 813 bodov.