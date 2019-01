Video: Mladé slovenské hokejistky postúpili do elitnej kategórie majstrovstiev sveta

RADENTHEIN 13. januára (WebNoviny.sk) – Slovenskej ženskej hokejovej reprezentácii do 18 rokov sa podarilo premiérovo v histórii postúpiť na majstrovstvách sveta medzi elitu v tejto vekovej kategórii.

Slovenky vedené trénerom Petrom Kúdelkom sa stali víťazkami A-skupiny I. divízie MS v rakúskom Radentheine. Na celkový triumf v Rakúsku potrebovali v nedeľu zdolať v riadnom hracom čase rovesníčky z Nemecka, zvíťazili nad nimi hladko 5:1.

Vysokajová mala aj zmiešané pocity

Základ úspechu položili mladé Slovenky už v I. tretine, keď v siedmej minúte viedli už 2:0. Nemky síce ešte v prvej dvadsaťminútovke skorigovali priebežný stav, ale v tretej časti slovenské hokejistky skórovali trikrát a spečatili prienik medzi elitu.

„Po turnaji máme všetky úžasné pocity, aké sa nedarí zažiť každý rok. Sme veľmi rady, že sa nám podarilo postúpiť medzi elitu, kde sú tie najlepšie družstvá z celého sveta. Každá jedna z nás dala do toho všetko. Nemky sme zaskočili. Pred poslednou tretinou sme sa v šatni povzbudzovali. Bojovali sme jedna za druhú. Bol to tímový výkon a dopadlo to v náš prospech,“ zhodnotila kapitánka slovenského výberu útočníčka Sofia Vysokajová, ktorá záver duelu sledovala z trestnej lavice.

„Mala som vtedy zmiešané pocity, stále som však verila, že to dievčatá ubránia. Všetky sme v to verili a aj sa to podarilo,“ pokračovala.

Zimková dostala iba štyri góly

Brankárskou jednotkou slovenského družstva bola Nikola Zimková, ktorá zasiahla do každého z piatich duelov Sloveniek, dovedna inkasovala len štyri góly.

„Doteraz tomu neverím, že sme zvíťazili a postúpili. Je to niečo neopísateľné. Rozhodlo to, že sme všetky hrali so srdcom. Chceli sme titul a šli sme do toho s tým, že uspejeme,“ prezradila slovenská gólmanka a doplnila: „Na tento postup budem ešte veľmi dlho spomínať, tiež si budem pamätať aj zápas, v ktorom ma vyhlásili za najlepšiu hráčku.“

V záverečnom súboji za najlepšiu hráčku vyhlásili slovenskú útočníčku Tamaru Dobošovú. „Zápas bol napínavý od prvej sekundy. Všetky dievčatá hrali srdcom, snažili sme sa a dodržiavali pokyny. Súperky asi nečakali, že im dáme dva rýchle góly. Prekvapili sme ich,“ povedala po nedeľňajšom súboji mladá hokejistka, ktorá si poriadne užila záver duelu.

„Bolo krásne, keď sme odpočítavali posledné sekundy stretnutia. Priala by som niečo také zažiť aj ďalším hráčkam,“ poznamenala.

Hlasy slovenských hokejistiek priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).