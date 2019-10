Video: Murray sa po 31 mesiacoch dočkal turnajového titulu, v rebríčku sa posunie o 116 miest

V januári počas Australian Open so slzami v očiach zvažoval koniec kariéry, ale momentálne sa teší zo 46. titulu na hlavnom profiokruhu. Britský tenista Andy Murray ovládol podujatie European Open na tvrdom povrchu v belgických Antverpách, keď v nedeľňajšom finále zdolal Švajčiara Stana Wawrinku 3:6, 6:4, 6:4. Stretnutie bývalej svetovej jednotky s niekdajšou trojkou trvalo 2:28 h a Murray premenil prvý mečbal pri podaní súpera.

Naposledy triumfoval v Dubaji

So súčasným renkingom 243 sa stal najnižšie postaveným víťazom turnaja ATP od vlaňajšieho aprílového triumfu Španiela Pabla Andújara v marockom Marrákeši, vtedy 355. hráča sveta. Murray sa dočkal titulu po dlhých 31 mesiacoch. Začiatkom marca 2017 triumfoval v Dubaji v SAE, vtedy bol ešte svetovou jednotkou. Aktuálne by sa mal posunúť o 116 priečok až na 127. miesto.

„Veľa to pre mňa znamená. Predchádzajúce mesiace boli pre mňa extrémne náročné. Spolu so Stanom sme mali v ostatných rokoch veľa zdravotných problémov. Je úžasné, že sme obaja späť a mohli sme si zahrať v takomto finále. Myslím si, že to veľký zápas. Nečakal som, že sa ocitnem v tejto pozícii. Som šťastný,“ uviedol Andy Murray počas slávnostnej reči po finálovom triumfe, cituje ho aj portál ATP.

Dve operácie bedra

Murray, 32-ročný rodák zo škótskeho Dunblane, vyhral vo finále tretí trojsetový zápas za sebou, pričom v Antverpách to bol pre neho iba šiesty turnaj vo dvojhre od januárového Australian Open.

Po ňom sa trojnásobný grandslamový šampión 28. januára podrobil druhej operácii bedra, pričom dostal kovové implantáty, ktoré mu pomáhali eliminovať bolesti. Tie ho trápili dlhý čas. Potom to skúšal najskôr vo štvorhre vrátane Wimbledonu, kde nastúpil okrem iného aj v mixe po boku Sereny Williamsovej, alebo aj vo Washingtone s bratom Jamiem.

Prvý singlový návrat prišiel v auguste v americkom Cincinnati, kde v minulosti dvakrát zdvihol nad hlavu víťaznú trofej, ale neuspel v 1. kole. Potom sa rozhodol vynechať US Open, ale naznačil odhodlanie absolvovať jesenné ázijské turné. Prvé štvrťfinále uhral pred dvoma týždňami v čínskom Pekingu a turnajový titul prišiel na rad až teraz po návrate do Európy v Antverpách.