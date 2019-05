Video: Na Dunaji sa prevrátila loď, neprežili najmenej traja ľudia

BUDAPEŠŤ 30. mája (WebNoviny.sk) – Na Dunaji v Budapešti sa prevrátila loď s turistami, informuje o tom portál index.hu. Najmenej traja ľudia zahynuli a po 16 stále pátrajú.

Výletná loď„Morská panna“ sa potopila neďaleko budovy parlamentu po zrážke s iným plavidlom. Na palube malo byť podľa zistení spomínaného portálu 32 juhokórejských turistov a dvaja členovia posádky.

Ako píše portál index.hu, pátranie po nezvestných sťažuje vysoká hladina Dunaja a silný prúd.

29. mája 2019