Video: Obhajca Pittsburgh vyradil aj Ottawu a postúpil do finále Stanleyho pohára

PITTSBURGH 26. mája (WebNoviny.sk) – Hokejový Pittsburgh je opäť na nohách. Mužstvo je na najlepšej ceste zopakovať vlaňajšiu úspešnú misiu, ktorá vyvrcholila ziskom Stanleyho pohára. V dramatickej a najdlhšej možnej sérii o kráľa Východnej konferencie NHL si Penguins v rozhodujúcom siedmom stretnutí poradili s Ottawou Senators 3:2 po predĺžení a ovládli ju 4:3 na zápasy.

V 86. min rozhodol o ich triumfe a postupe Chris Kunitz, ktorý práve v poslednom dueli strelil svoje prvé dva góly v tohtoročnom play-off. Pri prvom mu asistoval 40-ročný útočník Matt Cullen a vyšperkoval svoju beztak úžasnú kariérnu bilanciu v rozhodujúcich siedmych zápasoch kariéry už na 7:0.

Senators v siedmom dueli dvakrát prehrávali

Senators v siedmom dueli dvakrát tesne prehrávali, ale po inkasovanom góle vždy rýchlo našli odpoveď. Na Kunitzov presný zásah v polovici stretnutia, ktorým otvoril skóre, zareagoval už v 31. min Mark Stone. A keď obranca Justin Schultz v 52. min počas presilovky naklonil misky váh na stranu domácich, Ryan Dzingel o štyri minúty neskôr vyrovnal. V predĺžení sa o koniec sezóny pre “senátorov” postaral Kunitz.

“Connor Sheary vybojoval v rohu puk, bola to dobrá práca. Sid naskočil z lavičky a ja som sa snažil nájsť si správny priestor. Puk sa zatrepotal a našiel si to správne miesto v bránke,” opísal rozhodujúci a zároveň postupový moment 37-ročný Chris Kunitz.

Účasť v rozhodujúcej sérii o najslávnejšiu hokejovú klubovú trofej, hoci znova po roku, neberie kapitán Pittsburghu Sidney Crosby ako samozrejmosť. “Vidíme to ako ďalšiu veľkú šancu, ktorú máme pred sebou. Finále neberieme tak, že sme v ňom boli aj vlani a teraz zase. Sú tu predsa iní hráči, ale zhodneme sa, že finále je dôvod, prečo tvrdo pracujeme počas celej sezóny. Nestáva sa často, aby sme dostali takú príležitosť, a vážime si to,” uviedol Sidney Crosby.

O strelcovi dvoch gólov v zápase číslo 7 Kunitzovi Crosby v dobrej nálade pre NBC Sports povedal: “Má talent byť dôležitou súčasťou veľkých zápasov. Na ľade toho robí veľmi veľa, a mnoho z toho zostáva nepovšimnuté. Nemyslím si však, že tieto dva góly pôjdu do zabudnutia.”

Súperom Penguins vo finále budú hráči Nashvillu

Tréner Ottawy Guy Boucher pred médiami vzdal úctu svojmu tímu týmito slovami: “Máte dve hodiny? Toľko by totiž trvalo, keby som mal vyrátať, čím všetkým si moji hráči prešli, kým sa dostali až takto ďaleko. Dali do toho každý všetko, dali do toho svoju dušu.” Kapitán Senators Erik Karlsson uznal, že postúpil správny tím. “Podľahli sme lepšiemu mužstvu, ale nemyslím si, že sériu sme si prehrali v tento posledný večer.”

Súperom Penguins vo finále NHL budú hráči Nashvillu, ktorí sa do rozhodujúcej série o trofej prepracovali z ôsmej priečky v Západnej konferencii po základnej časti. Kým Predators zabojujú o prvú trofej v klubovej histórii, “tučniaci” sa z jej zisku radovali dosiaľ štyrikrát (1991, 1992, 2009, 2016).

“Musíme sa pripraviť na odlišný typ súpera. Majú rýchlych útočníkov, hrajú aktívnu obranu a vzadu ich istí výborný brankár,” povedal Chris Kunitz na adresu finálového súpera z Nashvillu.

Finále play-off NHL:

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Pittsburgh – Ottawa 3:2 po predĺžení (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0, 1:0) – konečný výsledok série 4:3

Góly: 30. Kunitz (Sheary, Cullen), 52. J. Schultz (Kessel, Kunitz), 86. Kunitz (Crosby, Schultz) – 31. Mark Stone (E. Karlsson, Pageau), 55. Dzingel (E. Karlsson, Turris)