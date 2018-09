Video: Paľbu v banke v Cincinnati neprežili štyria ľudia, medzi obeťami je aj strelec

CINCINNATI 6. septembra (WebNoviny.sk) – Ozbrojený páchateľ spustil vo štvrtok paľbu v banke v Cincinnati v americkom Ohiu. Zabil pritom troch ľudí a napokon sám zomrel v dôsledku strelného zranenia. Či si ho spôsobil sám alebo ho zastrelili policajti pri prestrelke, to zatiaľ nie je známe.

Podľa policajného šéfa Eliota Isaaca strelec spustil paľbu okolo 9:10 na nakladacej rampe budovy, v ktorej sídli Fifth Third Bank a následne prešiel do vstupnej haly banky, kde sa spustila prestrelka s policajtmi. Jedna osoba zahynula na mieste, ďalšie dve po prevoze do nemocnice Cincinnatskej univerzity.

Hovorkyňa zariadenia Kelly Martin uviedla, že po útoku hospitalizovali so strelnými zraneniami jedného človeka, ktorý je v kritickom stave, a druhého vo vážnom stave. Polícia útočníka zatiaľ neidentifikovala a nekomentovala ani jeho možný motív.