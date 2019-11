Video: Počet obetí nešťastia po páde mosta vo Francúzsku stúpol, zahynul aj šofér nákladného auta

Počet obetí nešťastia na juhozápade Francúzska, kde sa zrútil do rieky visutý most, stúpol v pondelok večer na dve. Okrem pätnásťročného dievčaťa, ktorého úmrtie úrady oznámili už krátko po nešťastí, zahynul aj šofér nákladného auta, ktoré tiež spadlo do rieky. Toho najprv uvádzali ako nezvestného.

Nešťastie sa stalo medzi ôsmou a pol deviatou ráno severne od francúzskeho mesta Toulouse, pričom spolu s mostom sa zrútilo do rieky aj viacero vozidiel. Päť ľudí utrpelo zranenia, dvaja z nich sú v ohrození života.

Most dlhý približne 150 metrov a široký päť metrov spájal obce Mirepoix-sur-Tarn a Bessieres nachádzajúce sa v departemente Haute-Garonne na juhu krajiny pri hraniciach so Španielskom. Pri udalosti zasahovalo okolo 60 príslušníkov záchranných zložiek.

Možnou príčinou zrútenia mosta mohlo byť podľa úradov jeho preťaženie. Most naposledy sanovali v roku 2003 a podľa starostu Mirepoix-sur-Tarn Erica Ogeta bol v dobrom stave. Starosta naznačil, že príčinou jeho zrútenia mohla byť nadmerná hmotnosť nákladného auta, ktoré mohlo prekročiť povolený limit.