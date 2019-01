Video: Počuli ste už o tejto strednej škole? Na prihlásenie máte už len pár dní

BRATISLAVA 18. januára 2019 (WBN/PR) – Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku v bratislavskej Petržalke pripravuje žiakov do bezpečnostných zložiek a ozbrojených síl. Ak máte doma deviataka, ktorého oblasť bezpečnosti alebo športu zaujíma, prihláste ho sem.

Na prihlásenie sa na strednú školu už rodičom a žiakom neostáva veľa času. Na stredné školy, ktoré vyžadujú talentové skúšky je možné poslať prihlášku len do 20. februára a to prostredníctvom základnej školy. Ak chcete vybrať správne, výber školy by mal zohľadňovať nielen kvalitu vzdelávania, ale aj povahu a záľuby dieťaťa. Viac informácií o školách získate na tzv. dňoch otvorených dverí. Pokiaľ uvažujete o Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku, príďte sa pozrieť na deň otvorených dverí na Vranovskú 4 v Bratislave 26. januára 2019.

Absolventi Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku vynikajú fyzickou zdatnosťou a disciplínou. Súčasťou vyučovania je všeobecné vzdelávanie, ale aj odborné predmety ako kriminalistika, bezpečnostné právo, špeciálna bezpečnostná príprava, ochrana osôb a majetku a ekonomické predmety. V predmete špeciálna telesná výchova sa precvičuje profesijná sebaobrana, aikido či thajský box. Vítané sú aj dievčatá, ktorých je už teraz na škole viac ako jedna tretina. Žiaci majú k dispozícii internát, posilňovňu a rôzne telocvičné a športové vybavenie, keďže šport je tak ako vzdelanie, disciplína, dobrodružstvo a zábava prioritou školy.

Táto škola je prvou strednou školou tohto typu a zamerania na Slovensku. V štvorročnom študijnom odbore ochrany osôb a majetku (bezpečnostné služby) pripravuje žiakov na výkon povolaní v súkromných bezpečnostných službách či v obecnej polícii, ale aj v štátnych zložkách ako je Policajný zbor SR, Vojenská polícia alebo Ozbrojené sily SR. Viacerí absolventi tiež pokračujú v štúdiu na vysokých školách ako napr. právnické fakulty, fakulty telesnej výchovy a športu alebo Fakulty bezpečnostného inžinierstva v Žiline a Košiciach.

Budúcich stredoškolákov určite zaujmú rôzne aktivity ako Kurz prežitia, „Turnaj bojovníkov“, ale aj súťaže ako Silná ruka stredoškolákov či AIKISUMO. Pozrite si video z dňa otvorených dverí, ak ho chcete vidieť naživo, ďalší termín je 26. januára 2019.

Video tu:

V prípade, ak sa vám video nezobrazilo, kliknite sem

Pozrite sa, ako to vyzerá v takej škole: https://www.instagram.com/nasa_skola_/