Video: Polícia ukončila vyšetrovanie vraždy právnika Ernesta Valka (aktualizované)

aktualizované 21. augusta 11:59

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) – Vyšetrovanie vraždy právnika Ernesta Valka je oficiálne zo strany polície ukončené s tým, že vyšetrovateľ podal návrh na obžalobu dvoch obvinených, Jozefa R. a Jaroslava K.

Povedal to na utorňajšej tlačovej konferencii nový riaditeľ národnej protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian.

Na Valka strieľal Jozef R.

Vyšetrovací spis je v súčasnosti na Generálnej prokuratúre SR, ktorá rozhodne o ďalšom postupe v tomto prípade. Na Valka podľa svedeckých výpovedí strieľal Jozef R., pričom právnika zasiahol jediným výstrelom do hrude.

Vražednú zbraň našli vyšetrovatelia vo vodnej nádrži neďaleko mesta Pezinok v roku 2017. V prípade dokázania viny hrozí strelcovi 20 až 25 rokov odňatia slobody a Jaroslavovi K. za trestný čin lúpeže sedem až 12 rokov. Zurian zároveň vylúčil akýkoľvek iný motív ako lúpež.

„Chcel by som pochváliť všetkých policajtov, ktorí pracovali na tomto prípade za dobre vykonanú prácu. Vyšetrovanie bolo oficiálne ukončené s návrhom na podanie obžaloby,“ povedal Zurian. „Preverovali sme viacero verzií, ale potvrdila sa tá najpravdepodobnejšia, lúpežného prepadnutia,“ doplnil.

Do domu vpustili neznámu látku

Obvinení sa údajne v októbri 2010 dohodli na lúpeži v dome právnika s tým, že skutok vykonajú za jeho prítomnosti. Následne sledovali jeho dom a každodenné zvyklosti.

V inkriminovaný deň najskôr cez okenný rám vpustili do domu neznámu chemickú látku a potom, čo sa Valko vrátil domov a otvoril okná, aby zápach vyvetral, vnikli do jeho domu, pričom ho Jozef R. následne usmrtil výstrelom do hrudníka. Po skutku páchatelia prehľadali jeho dom, kufrík, zobrali Valkovu legálne držanú strelnú zbraň a odišli.

Ernesta Valka zavraždili 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu. Bývalý predseda Ústavného súdu SR bol jedným z najvplyvnejších právnikov a venoval sa viacerým citlivým kauzám.