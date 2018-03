Video: Portland vyhral desiaty zápas po sebe, Jennings sa úspešne vrátil v drese Milwaukee

HOUSTON 13. marca (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Houstonu zvíťazili v pondelkovom zápase zámorskej NBA na domácej palubovke nad San Antoniom 109:93. Vedúci tím celej súťaže potiahol James Harden, ktorý v tretej štvrtine strelil 16 z 28 bodov.

„Ešte nie sme tam, kde by sme chceli byť. Potrebujeme ísť naplno do každého duelu, bez ohľadu na to, kto proti nám stojí. Je to ako play-off. Do konca základnej časti nám zostáva ešte 15 súbojov, takže je na čase, aby sme to brali vážne,“ odpovedal Harden, aké je to hrať proti mužstvám, ktoré nenastúpia v plnej sile.

Prehrali piaty zo šiestich zápasov

V drese San Antonia sa nepredstavil dlhodobo zranený Kawhi Leonard, chýbal aj LaMarcus Aldridge. Hostia prehrali piaty z posledných šiestich stretnutí a momentálne sa nachádzajú mimo postupovej osmičky do play-off. „Každý sa snažil podať čo najlepší výkon. Chceme postúpiť do play-off a hrať najlepšie, ako vieme, bez ohľadu na okolnosti,“ uviedol kouč Spurs Gregg Popovich.

Hráči Portlandu vyhrali desiaty zápas po sebe, vďaka čomu sa vyšplhali už na tretiu priečku v Západnej konferencii. V pondelok doma zdolali Miami 115:99. V drese Trail Blazers opäť žiaril rozohrávač Damian Lillard, ktorý k 32 bodom pridal aj 10 asistencií, premenil 7 zo 14 trojkových pokusov. Bosniansky pivot Jusuf Nurkič zaznamenal 27 bodov a 16 doskokov.

Jennings sa snaží o návrat

V drese Milwaukee sa v Memphise predstavil Brandon Jennings, s ktorým vedenie Bucks podpísalo skúšobný 10-dňový kontrakt. Dvadsaťosemročný rozohrávač sa chopil šance a k víťazstvu hostí 121:103 prispel 16 bodmi a 12 asistenciami, na konte mal aj 8 doskokov. Jennings si v roku 2015 roztrhol achilovku a s jeho kariérou to nevyzeralo dobre. Teraz sa snaží o návrat.

„Cítil som sa, ako keby som hral môj prvý zápas. Dať si na seba dres bolo ako požehnanie, bol som vďačný,“ povedal Jennings, ktorého v roku 2009 draftovalo práve Milwaukee a v tomto klube pôsobil prvé štyri sezóny.

Jubilejné 20. triple double v sezóne si pripísal Russell Westbrook, ktorého Oklahoma City doma zdolala Sacramento 106:101. Pre dynamického rozohrávača to bolo celkovo 99. triple double v kariére.

NBA

pondelok:

Houston – San Antonio 109:93 (25:21, 29:22, 34:24, 21:26)

Najviac bodov: Harden 28, C. Paul 18, Ariza 15 – Forbes a D. White po 14, Gay 13

Memphis – Milwaukee 103:121 (24:32, 26:32, 23:26, 30:31)

Najviac bodov: M. Gasol 17, J. Martin, D. Brooks a McLemore po 16 – Middleton 24, Antetokunmpo 20, Jennings 16 (12 asistencií)

Oklahoma City – Sacramento 106:101 (19:16, 27:24, 32:39, 28:22)

Najviac bodov: George a C. Anthony (5 trojok) po 21, Westbrook 17 (10 doskokov, 11 asistencií) – Bogdan Bogdanovič 19, Justin Jackson a Temple po 15

Portland – Miami 115:99 (34:25, 25:22, 29:25, 27:27)

Najviac bodov: Lillard 32 (10 asistencií, 7 trojok), Nurkič 27 (16 doskokov), McCollum 17 – Dragič 23, T. Johnson 17, Winslow 15 (13 doskokov)