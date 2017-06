Video: Portugalčania zbabrali rozstrel, Čiľania sú vo finále Pohára konfederácií FIFA

KAZAŇ 28. júna (WebNoviny.sk) – Futbalisti Čile zvíťazili nad hráčmi Portugalska 3:0 na strely zo značky pokutového kopu v stredajšom dramatickom semifinále Pohára konfederácii FIFA 2017 v Rusku. Diváci na štadióne v Kazani nevideli gól 120 minút.

Obe mužstvá si vypracovali počas riadneho hracieho času niekoľko príležitostí, no nedokázali ich pretaviť do úspešného konca. Rozhodnúť mohli v závere predĺženia Čiľania – Arturo Vidal však trafil iba do ľavej žrde a Martin Rodríguez z dorážky opečiatkoval brvno.

Hrdinom penált bol brankár Bravo

Napokon ich to mrzieť nemuselo, v jedenástkovom rozstrele sa pri svojom 114. štarte za Čile blysol 34-ročný brankár Claudio Bravo, ktorý zlikvidoval pokusy všetkých troch portugalských exekútorov. Naopak, Čiľania boli úspešní v konfrontácii s úradujúcimi európskymi šampiónmi.

Čile zabojuje o svoj premiérový triumf na Pohári konfederácii s lepším zo štvrtkového druhého semifinále Nemecko – Mexiko (začiatok o 20.00 h SELČ).

Pohár konfederácií FIFA 2017 v Rusku

semifinále

Portugalsko – Čile 0:0 po predĺžení, 0:3 na strely zo značky pok. kopu – do finále postúpilo Čile

ŽK: 31. William Carvalho, 43. André Silva, 96. Fonte, 111. Bruno Alves, 114. Cédric Alves – 23. Jara, 51. P. Hernández, rozhodoval: Faghani (Irán)

Rozstrel z 11 m: Arturo Vidal (Čile) – 0:1, Quaresma (Portug.) – nepremenil, Aránguiz – 0:2, Joao Moutinho – nepremenil, Alexis Sánchez – 0:3, Nani – nepremenil