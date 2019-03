Video: Posledný Phoenix nečakane zdolal lídra NBA, Miami aj San Antonio tesne zvíťazili

SAN ANTONIO 5. marca (WebNoviny.sk) – Basketbalisti San Antonia zdolali hráčov Denveru 104:103 v pondelkovom zápase NBA. Domáci viedli nad druhým najlepším tímom na Západe už o 21 bodov, ale v záverečnej dve a pol minúte štvrtej štvrtiny nepridali ani bod a hostia sa sériou 9:0 dotiahli na rozdiel jedného bodu.

Hráči San Antonia vyhrali tretí zápas v sérii

Šestnásť sekúnd pred koncom však ich rozohrávač Jamal Murray minul trojkový pokus a do konca hostia ešte dvakrát netrafili cez obruč koša a mali aj jednu stratu. Streleckými lídrami víťazného tímu boli DeMar DeRozan s 24 a LaMarcus Aldridge s 22 bodmi.

„Snažili sme, ale bolo už trochu neskoro na dokončenie obratu,“ povedal Jamal Murray. Hráči San Antonia vyhrali tretí zápas v sérii a v tabuľke Západnej konferencie sú na 7. mieste.

„V závere sa to už preklápalo, ale nakoniec sme to zvládli, Bola to defenzíva, ktorá nám vyhrala tento zápas,“ skonštatoval rozohrávač Spurs Patty Mills.

Nečakané víťazstvo Phoenixu Suns

V súboji najslabšieho s najlepším tímom NBA sa zrodilo nečakané víťazstvo Phoenixu Suns nad Milwaukee Bucks 114:105. Hostia prehrali vôbec prvýkrát v tejto sezóne druhýkrát po sebe, nezachránil ich ani tradičný líder Jannis Antetokunmpo, autor 21 bodov a 13 doskokov.

V domácom družstve sa zaskvel Kelly Oubre s 27 bodmi a 13 doskokmi. Phoenix dosiahol iba štrnáste víťazstvo v sezóne, ale aj tak už nemá šancu na postup do play-off. Na druhej strane Milwaukee s bilanciou 48-16 má ako prvé istotu vyraďovacej časti.