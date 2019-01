Video: Premiérové minúty Kucku v drese víťaznej Parmy aj tesný úspech „vlkov“

RÍM 19. januára (WebNoviny.sk) – Hráči Parmy zvíťazili v stretnutí 20. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže Serie A nad Udinese tesne 2:1. Na začiatku druhého polčasu síce dokázal Stefano Okaka reagovať na premenenú penaltu Roberta Ingleseho, no gól 29-ročného Taliana domácim na body nestačil.

O rozhodnutie sa postaral v 68. min Gervinho, ktorý zakončil rýchly brejk elegantným obídením súperovho brankára. O tri minúty neskôr nastúpil za hostí Juraj Kucka, ktorý si po prestupe z tureckého Trabzonsporu odkrútil premiérové minúty v drese Parmy. Ďalší slovenský reprezentant Milan Škriniar sa z víťazstva netešil, jeho Inter Miláno doma len remizoval so Sassuolom 0:0.

V prvom sobotňajšom dueli zdolalo AS Rím na domácom ihrisku FC Turín 3:2. Rimania položili základ úspechu už v prvom polčase. Po štvrťhodine hry sa presadil Nicolo Zaniolo, na ktorého neskôr nadviazal premeneným pokutovým kopom Aleksandar Kolarov. Hosťom sa síce v druhom dejstve podarilo vyrovnať po presných zásahoch Tomasa Rincona a Cristiana Ansaldiho, no „vlkom“ zabezpečil tri body do tabuľky v 73. min Stephan El Shaarawy.

Serie A – 2018/2019

20. kolo

AS Rím – FC Turín 3:2 (2:0)

Góly: 15. Zaniolo, 34. Kolarov (z pok. kopu), 73. El Shaarawy – 51. Rincon, 67. Ansaldi

Udinese – Parma 1:2 (0:1)

Góly: 50. Okaka – 11. Inglese (z pok. kopu), 68. Gervinho

Juraj Kucka (Parma) hral od 71. min

Inter Miláno – Sassuolo 0:0

Tabuľka Serie A

1. Juventus Turín 19 17 2 0 38:11 53

2. Neapol 19 14 2 3 37:17 44

3. Inter Miláno 20 12 4 4 31:14 40

4. AS Rím 20 9 6 5 37:26 33

5. Lazio Rím 19 9 5 5 28:21 32

6. AC Miláno 19 8 7 4 26:20 31

7. Sampdoria Janov 19 8 5 6 32:23 29

8. Atalanta Bergamo 19 8 4 7 39:27 28

9. Parma 20 8 4 8 19:24 28

10 FC Turín 20 6 9 5 26:22 27

11. Fiorentina 19 6 8 5 25:18 26

12. Sassuolo 20 6 8 6 30:32 26

13. Cagliari 19 4 8 7 17:25 20

14. FC Janov 19 5 5 9 25:35 20

15. Udinese Calcio 20 4 6 10 17:25 18

16. SPAL Ferrara 19 4 5 10 15:27 17

17. Empoli 19 4 4 11 22:37 16

18. Bologna 19 2 7 10 15:29 13

19. Frosinone 19 1 7 11 12:37 10

20. Chievo Verona 19 1 8 10 14:35 8*

Pozn.: *Chievu Verona odrátali tri body