Video: Rapper Meek Mill rozdal na Vianoce darčeky za 100-tisíc dolárov

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Americký rapper Meek Mill rozdal na Vianoce deťom v núdzi vo svojej rodnej Philadelphii darčeky za viac ako 100-tisíc dolárov (v prepočte vyše 87 600 eur). Ako informovala miesta televízia WPVI-TV Philadelphia, darčeky si od 31-ročného interpreta vzalo viac ako tritisíc miestnych detí.

Medzi darčekmi bolo napríklad 500 bicyklov, stovky topánok, batohy či rôzne hračky. „Môj syn na Vianoce môže dostať hračky. Ale nie každý si môže dovoliť byť v situácii, aby mohli mať dobré Vianoce, tak sme ich chceli priniesť do našej starej štvrti,“ povedal rapper pre televíziu.

Meek Mill

Vlastným menom Robert Rahmeek Williams, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 2003, pričom spočiatku pôsobil v skupine The Bloodhoundz. V roku 2008 sa vydal na sólovú dráhu a o tri roky neskôr sa stal členom labelu Maybach Music Group, ktorý založil Rick Ross.

Meek Mill má na konte viacero mixtapeov, kompiláciu Nothing But Flamerz (2010) a štúdiovky Dreams And Nightmares (2012), Dreams Worth More Than Money (2015), Wins & Losses(2017) a Championships (2018). S druhou a poslednou menovanou sa mu podarilo dobyť rebríček Billboard 200.