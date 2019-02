Video: Real Madrid doplatil na nahustený program a prehral s katalánskym outsiderom

MADRID 18. februára (WebNoviny.sk) – Tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Santiago Solari pripísal nedeľňajšiu domácu ligovú prehru s Gironou (1:2) fyzickej a psychickej únave z ťažkých duelov z ostatného obdobia.

Nahustený program „bieleho baletu“

„Biely balet“ pred súbojom s katalánskym outsiderom neprehral osem súťažných duelov. Za ostatný mesiac zvládol veľké zápasy La Ligy s FC Sevilla (2:0), Deportivom Alavés (3:0) a Atléticom Madrid (3:1), úvodné semifinále Copa del Rey na ihrisku FC Barcelona (1:1) či stredajší duel osemfinále Ligy majstrov na pôde Ajaxu Amsterdam (2:1).

Proti Girone sa však podľa Solariho prejavil nahustený program madridského mužstva.„Neboli sme takí rázni, ako by sme chceli. Do prestávky sme viedli 1:0, nepridali sme však druhý zásah a po prestávke sme stratili energiu. Chceli sme zvládnuť tento zápas aj v pozmenenom zložení (bez Modriča, Carvajala či Viníciusa Júniora, pozn.), ale Girona predviedla veľmi dobrý druhý polčas, podala skvelý výkon a dvakrát skórovala. Čo sa týka únavy, nebolo to iba o fyzickej zložke, ale aj psychickej. Chýbala nám aj správna koncentrácia,“ vyhlásil 42-ročný Argentínčan podľa webu denníka AS.

Ramos dostal červenú kartu

V obidvoch zásahoch hostí „mal prsty“ Brazílčan Marcelo. V minulých rokoch hráč označovaný za najlepšieho ľavého obrancu sveta je v týchto týždňoch mimo ideálnej formy. Nedôrazom a pozičnými chybami v defenzíve v tejto sezóne už po niekoľkýkrát prispel k bodovej strate Realu.

Solari ho však odmietol označiť za vinníka prehry a zastal sa 30-ročného rodáka z Ria de Janeiro. „Futbal je kolektívny šport a ihrisko má pokryť všetkých jedenásť hráčov,“ doplnil rodák z Rosaria a postavil sa aj za kapitána Sergia Ramosa, ktorý zápas nedohral.

Najprv dostal žltú kartu za ruku v šestnástke a vylúčenie nasledovalo po jeho nebezpečnom pokuse o „nožničky“ v 90. min. „Takéto momenty sa v zápasoch stávajú,“ stručne poznamenal Solari.

Real je v tabuľke tretí

Real Madrid po prehre klesol na 3. miesto v tabuľke La Ligy 2018/2019. Na vedúcu Barcelonu stráca deväť a na druhé Atlético Madrid dva body.

„Musíme sa rýchlo otriasť. Stále sme v hre v troch súťažiach. Zostáva ešte mnoho zápasov a budeme bojovať o každú trofej. Naši priami konkurenti vyhrali svoje zápasy a prehra nás mrzí, zvlášť preto, že sme mali veľmi dobrú sériu výsledkov. Aj tento zápas ukázal, že sa netreba dívať na tabuľku, pretože každý môže stratiť body s kýmkoľvek,“ myslí si Solari.

Jeho zverenci sa s Gironou stretli aj na konci januára vo štvrťfinálovej fáze Španielskeho pohára, Madridčania vtedy triumfovali v oboch zápasoch (4:2 doma, 3:1 vonku, pozn.).