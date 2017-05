VIDEO: Rusi získali bronz, Fíni idú domov bez medaily

KOLÍN NAD RÝNOM 21. mája (WebNoviny.sk) – Ruská hokejová reprezentácia získala na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku bronzové medaily, hokejisti Fínska opúšťajú šampionát bez cenného kovu. V nedeľňajšom popoludňajšom súboji o konečné 3. miesto v kolínskej Lanxess Arene triumfovala “zborná” 5:3. Rusi tak získali druhý bronz za sebou a medailu majú z ostatných štyroch MS, Fíni po striebre spred roka sú tentoraz bez pódiového umiestnenia.

Ruskí hokejisti začali duel o bronz aktívnejšie a odmenou im bol vedúci gól v 7. min z hokejky Nikitu Guseva, ktorý spoza pravého kruhu prekvapil brankára Joonasa Korpisala. Aj v ďalšom priebehu prvej tretiny mala “zborná” prevahu, ale gólu sa už nedočkala. Druhá časť tiež patrila Rusom a vyjadrili ju aj gólovo.

V 22. min skóroval v oslabení Vladimir Tkačov, v 28. min v presilovke zvýšil na 3:0 Nikita Gusev a v 29. min v rovnovážnom stave pridal štvrtý presný zásah svojho tímu obranca Bogdan Kiselevič. Joonasa Korpisala vo fínskej bránke nahradil Harri Säteri a tesne pred druhou sirénou sa Mikkovi Rantanenovi podarilo skorigovať.

V 42. min prišiel druhý gól Fínov z hokejky Mikka Lehtonena a v početnej výhode v 46. min zdramatizoval ďalší priebeh Veli-Mati Savinainen. O tri minúty neskôr však potrestal chybu v defenzíve súpera Nikita Kučerov a gólom upokojil svoj tím. V ďalšom priebehu si už Rusi ustrážili víťazstvo a zisk bronzu, napriek viac ako trojminútovej hre Fínov bez brankára.

Hlasy po zápase

Rusi v zápase viedli už 4:0, no cestu za bronzom si skomplikovali. “Nemá zmysel teraz hodnotiť jednotlivé detaily dnešného duelu. Najdôležitejší je konečný výsledok – vyhrali sme a získali bronzové medaily. Všetci sa tešíme, že sme sezónu zakončili víťazstvom. Nechcem hovoriť o tom, čo sa stalo za stavu 4:0. Sezóna sa skončila a hotovo. Nemôžem povedať, že z našej strany bolo všetko ideálne, ale myslím si, že môžeme byť spokojní. Po neúspešnom semifinále sme to nemali ľahké, no na duel o 3. miesto sme sa dobre pripravili,“ povedal po stretnutí ruský útočník Jevgenij Dadonov.

Napriek tomu, že jeho zverenci na MS 2017 nezískali medaily, je tréner Lauri Marjamäki na svoj tím hrdý. “Chlapci sa za žiadnych okolností nevzdávali a bojovali až do konca. Platilo to v predchádzajúcich dueloch a ukázali to aj v zápase o bronz. Na turnaji som si užíval každučký deň a inak by som neurobil žiadnu vec,” poznamenal fínsky kouč Marjamäki.

MS V HOKEJI 2017 – O 3. MIESTO

(Kolín nad Rýnom/Nem.):

Rusko – Fínsko 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Góly: 7. N. Gusev (Antipin, Ničuškin), 22. Tkačov (Ničuškin, Zub), 28. N. Gusev (Panarin, Dadonov), 29. Kiselevič (Namestnikov, Ničuškin), 49. Kučerov (Kuznecov, A. Belov) – 40. Rantanen (V. Filppula), 42. M. Lehtonen (Aho), 46. Savinainen (Rantanen, Aho)

Vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Gouin, Iverson (obaja Kan.) – Lhotský (ČR), Oliver (USA), počet divákov: 16 182

Zostavy:

Rusko: Vasilevskij – Kiselevič, Orlov, Antipin, A. Belov, Provorov, Mironov, Zub – Telegin, Andronov, Ničuškin – Dadonov, Šipačov, N. Gusev – Panarin, Kučerov, Kuznecov – S. Plotnikov, Barabanov, Tkačov – Namestnikov

Finsko: Korpisalo (29. Säteri) – Ohtamaa, Honka, Kukkonen, V. Lajunen, M. Lehtonen, Hietanen, Jaakola, Järvinen – Savinainen, V. Filppula, Rantanen – Aho, Pyörälä, Puljujärvi – Kemppainen, Pihlström, J. Aaltonen – J. Lajunen, Hännikäinen, Osala