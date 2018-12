Video: Rýchlostné preteky v Hochfilzene opäť ovládol Bö, Otčenáš s jednou chybou na 27. mieste

HOCHFILZEN 14. decembra (WebNoviny.sk) – Víťazom rýchlostných pretekov mužov v 2. kole Svetového pohára v biatlone sa v piatok popoludní v rakúskom Hochfilzene stal Nór Johannes Thingnes Bö.

Dvadsaťpäťročný severan zvíťazil s náskokom 8,6 s pred Francúzom Martinom Fourcadom napriek tomu, že raz zaváhal na strelnici. Tretí skončil s odstupom 10,2 s Nemec Benedikt Doll. Fourcade a Doll bol na strelnici stopercentní.

Na stupienku po štrnásty raz

Johannes Thingnes Bö rozšíril zbierku triumfov v pretekoch SP na dvadsaťpäť, v rýchlostných pretekoch sa postavil na najvyšší stupienok po štrnásty raz.

Obhajca veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov, fenomenálny Francúz Martin Fourcade, strácal po druhej streľbe na vedúceho Böa iba 0,8 s, na záverečnom bežeckom úseku však stratu nedokázal zmazať.

Poradie na stupňoch víťazov malo rovnaké zloženie ako v šprinte na MS 2017, ktoré tiež hostil rakúsky Hochfilzen. Z triumfu sa vtedy tešil Doll, Bö bol druhý, Fourcade tretí.

Otčenáš s jednou chybou

V 106-člennom štartovom poli boli aj štyria slovenskí reprezentanti. Najlepšie obstál Martin Otčenáš, ktorý sa po jednej chybe vo výsledkoch zaradil na bodované 27. miesto s mankom 1:20,6 min na víťaza. Tomáš Hasilla skončil na 64. priečke, keď dvakrát nepresne namieril.

Skúsený Matej Kazár prišiel do cieľa na 70. pozícii, Šimon Bartko trikrát netrafil do terča a stačilo mu to iba na 71. miesto. Keďže Otčenáš sa umiestnil do 60. priečky, nebude chýbať v sobotňajších stíhacích pretekoch na 12,5 km.

V sobotu pokračuje druhé kolo nového ročníka SP 2018/2019 v biatlone stíhacími pretekmi žien o 11.30 h SEČ. Muži majú stíhacie preteky na pláne o 14:45 SEČ. Program zavŕšia v nedeľu štafety mužov a žien.