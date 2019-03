Video: Saganov tím začal Tirreno-Adriatico nepríjemne, cyklisti „zrámovali“ nepozorného chodca

LIDO DI CAMAIORE 13. marca (WebNoviny.sk) – Výkon tímu Bora-Hansgrohre v úvodnej tímovej časovke na cyklistických pretekoch Tirreno-Adriatico v okolí mesta Lido di Camaiore negatívne poznačil nečakaný incident.

Nepozorný chodec prechádzal cez cestu práve v čase, keď tadiaľ upaľoval sedemčlenný „vláčik“ tímu Bora-Hansgrohe aj so Slovákom Petrom Saganom.

Majka a Gatto so zraneniami

Na stret s chodcom na mokrej vozovke v daždi doplatilo poľsko-talianske duo Rafal Majka, Oscar Gatto, ktorí chodca doslova „zrámovali“ a sami utrpeli zranenia. Saganovi sa podľa všetkého nič nestalo a neskôr práve on preťal cieľovú pásku ako prvý člen svojho tímu.

V čase, keď sa udiala nehoda, bol na čele tímového vláčika Bora-Hansgrohe Talian Daniel Oss. Jemu sa podarilo vyhnúť nehode, ale nie všetkých členov družstva stihol včas naviesť na správnu stranu. „Zbadal som chodca a snažil som sa predvídať, čo sa stane. Vyhol som sa mu, ale je mi ľúto spolujazdcov a tiež toho muža. Je to zlé,“ povedal Daniel Oss podľa webu CyclingNews. „Našou úlohou je iba jazdiť a maximálne sa na to koncentrovať. Potom nastane taká situácia… radi by sme boli, keby to bolo celé bezpečné, ale také veci sa stávajú,“ zdupľoval Oss.

Najrýchlejšie zoskupenie Mitchelton-Scott

Bora-Hansgrohe doplatila na stratu dvoch pretekárov a vyvedenie z pretekového rytmu. Tímovú časovku napokon jazdci tohto nemeckého tímu dokončili až na 19. mieste v konkurencii 23-členného štartovného poľa. Bora-Hansgrohe dosiahla výsledný čas 24:22 min, o 1:57 h horší ako víťazné austrálske zoskupenie Mitchelton-Scott. Druhá priečka patrila v cieli s odstupom 7 sekúnd holandskému tímu Jumbo-Visma. Tretí bol nemecký Sunweb, ktorý zaostal o 22 sekúnd. Austrálčan Michael Hepburn ako prvý prešiel cez cieľovú čiaru, čo znamená, že bude prvým nositeľom modrého dresu lídra pretekov.

Peter Sagan je tradičným účastníkom podujatia Tirreno-Adriatico, známeho aj ako Preteky dvoch morí. Slovenský rýchlik na dvoch kolesách v minulosti vyhral sedem etáp na týchto pretekoch, ktoré sú pre neho tradičným rozbehom pred dôležitými jarnými klasikami v Európe