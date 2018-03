Video: Saganovi ušiel o pol bicykla triumf v 6. etape Tirreno-Adriatico, víťazom sa stal Kittel

aktualizované 12. marca, 19:06

FANO 12. marca (WebNoviny.sk) – Nemecký favorit Marcel Kittel z tímu Kaťuša-Alpecin ovládol šprintérsku koncovku 6. etapy na pretekoch Tirreno-Adriatico z prestížneho kalendára World Tour. Druhý skončil slovenský rýchlik vo farbách Bora-Hansgrohe Peter Sagan, tretiu priečku si vybojoval Argentínčan Maximiliano Richeze vo farbách Quick-Step Floors. Kittel sa k 88. víťazstvu v profikariére na ceste a druhému na tohtoročnom Tirreno-Adriatico dostal cez Richezeho a v záverečných metroch aj so šťastím odolal ataku Sagana, ktorého zdolal ani nie o polovicu bicykla.

Etapa na trase Numana – Fano (153 km) so zväčša rovinatým či len mierne zvlneným profilom sa podľa predpokladov rozhodla v hromadnom špurte. Sagan v záverečných 6 km zvládol stíhaciu jazdu späť na čelo pelotónu, keď po hromadnom páde, ktorý ustál, zostal vzadu. Peter Sagan sa na tohtoročnom Tirrene nedočkal víťazstva, trikrát však skončil v etapách na druhej priečke. Tirreno-Adriatico vyvrcholí v utorok záverečnou siedmou etapou. Bude ňou krátka časovka jednotlivcov na 10,05 km v San Benedetto del Tronto.

Sagan si poškodil zadné koleso

„Tím odviedol výbornú prácu počas celého dňa a v posledných kilometroch sme mali dobré pozície. Nanešťastie, aby som sa vyhol pádu, musel som prudko pribrzdiť. Jazdci za mnou sa zrazili a ja som mal poškodené zadné koleso. Museli sme ho teda vymeniť. Bol som napokon schopný dostať sa dopredu do záverečného šprintu, ale stálo ma to veľa energie. Aj taká je cyklistika, sú v nej veci, ktoré napriek snahe nemôžete mať počas pretekov pod kontrolou,“ uviedol Peter Sagan podľa webu jeho tímu Bora-Hansgrohe.

Na čele priebežného celkového poradia pred záverečným dňom zostal Poliak Michal Kwiatkowski (Sky), pred Talianom Damianom Carusom z BMC Racing má k dobru tri sekundy. Priebežne tretí je Španiel Mikel Landa (Movistar), za Kwiatkowským zaostáva o 23 sekúnd.

„Pád sa odohral približne 5 m za mnou a Fernanda Gaviriu mi je ľúto. Ja som sa však sústredil na svoj cieľ a tým bolo víťazstvo v etape. Vďaka skvelej tímovej práci sa mi ho podarilo splniť. Som veľmi hrdý. Išli sme dnes na 110% a výsledok sa dostavil. Túto etapu som vyhral pre svoj tím,“ povedal Marcel Kittel, cituje ho portál Cyclingnews.

Mosca a Burghardt vyhali rýchlostné prémie

Do úniku dňa sa dostali štyria jazdci – Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Krists Neilands (Israel Cycling Academy), Jacopo Mosca (Wilier-Selle Italia) a Arťom Nych (Gazprom-Rusvelo). Ich náskok sa po 30 km vyšplhal k štyrom minútam, ale neskôr začal klesať. Talian Mosca ovládol prvú rýchlostnú prémiu a potvrdil líderskú pozíciu v bodovacej súťaži. V čase, keď zostávalo do cieľa 70 km, bol vpredu už osamotený Nemec Burghardt a zvýšil náskok pred pelotónom na 3:45 min. Burghardt bol stále sám aj na méte 24,5 km pred cieľom a stal sa víťazom druhej rýchlostnej prémie. Z pelotónu sa pokúsil získať bonifikačnú sekundu aj líder priebežného celkového poradia Poliak Michal Kwiatkowski, ale tesne mu to nevyšlo.

Na pretekárov čakali v závere etapy dva okruhy po 12 km v cieľovom meste Fano a jazdilo sa po úplnej rovine. Necelých 20 km pred koncom sa Burghardtov príbeh v úniku skončil a pelotón sa začal chystať na hromadný šprintérsky dojazd. Osem kilometrov pred „páskou“ sa v hromadnom páde ocitol na zemi aj jeden z favoritov na víťazstvo v etape Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), Peter Sagan nespadol, ale aj on zaostal. Stíhaciu jazdu späť do pelotónu však zvládol a 4 km pred cieľom bol opäť súčasť „balíka“. Nemal to jednoduché, no napokon predstihol približne 50 jazdcov pred sebou a dostal sa do boja o víťazstvo v etape. V záverečnom kilometri trojnásobný majster sveta mal dobrú pozíciu približne okolo desiateho miesta. V kľúčovej zákrute 350 m pred cieľom bol piaty a v samom závere na rovinke takmer predstihol vedúceho Marcela Kittela, ale Nemec si napokon tesne ustrážil víťazstvo.

Peter Sagan je jediný Slovák na Tirreno-Adriatico 2018. Od roku 2012 ani raz nechýbal na Pretekoch dvoch morí a predviedol dovedna sedem víťazných etapových koncoviek. Predvlani útočil aj na celkový triumf, ktorý mu o jedinú sekundu vyfúkol veľký rival Van Avermaet. Sagan je aj štvornásobným víťazom bodovacej súťaže na Tirrene.