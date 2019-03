Video: San Antonio nepredĺžilo svoju víťaznú sériu, až tri zápasy v NBA sa museli predlžovať

NEW YORK 21. marca (WebNoviny.sk) – Basketbalisti San Antonia sa nedočkali predĺženia víťaznej série v NBA na 10 zápasov. V stredajšom súboji v domácom AT&T Center nečakane prehrali s Miami 105:110.

Spurs utrpeli prvú prehru od 25. februára, Dwyane Wade vo svojom poslednom zápase na palubovke San Antonia v kariére prispel k triumfu hostí 11 bodmi.

Wade končí kariéru

Tridsaťsedemročný rozohrávač, ktorý po 16 sezónach končí kariéru, sa pred stretnutím dočkal milej ceremónie. Premietalo sa spomienkové video s finálovými zápasmi zo sezón 2013 a 2014, v ktorých Wade hájil farby Miami práve proti San Antoniu.

Ich finálové konfrontácie sa skončili zmierlivo 1:1. Po zhliadnutí videa legendárny tréner Spurs Gregg Popovich venoval Wadovi darčekovú škatuľku s podpísanými dresmi trojice velikánov a jeho niekdajších súperov Tima Duncana, Manu Ginóbiliho a Tonyho Parkera.

„S trénerom Popovichom mám skvelý vzťah, ale toto som nečakal. Som vďačný a prekvapený. veľmi si to cením,“ povedal Wade o milej spomienke na zašlé časy. K triumfu nad súčasným tímom Spurs dodal: „Hrali sme tímovo a vyplatilo sa to. Je to stále pre mňa zábavné hrať basketbal s touto skupinou hráčov.“

Tri predĺženia

Až tri zápasy v 9-zápasovom stredajšom programe sa museli predlžovať a v jednom z nich favorizovaný Houston Rockets o bod neuspel v Memphise.

Domáci Grizzlies zvíťazili 126:125 napriek 57 bodom z ruky hosťujúceho rozohrávača Jamesa Hardena. Pätnásť sekúnd pred koncom predĺženia práve Harden vyrovnal na 125:125, ale stotinku pred sirénou preklopil skóre na stranu domácich Jonas Valančiunas premeneným trestným hodom.

Litovský pivot si 33 bodmi utvoril kariérne maximum. Ešte o 2 body viac nastrieľal Mike Conley aj so šiestimi premenenými trojkami. „Boli sme dolu o 17 bodov, a tak som s tým musel niečo robiť. Bolo však už neskoro,“ uviedol Harden. „Zábavný zápas s divokým, ale šťastným koncom pre nás. V takých zápasoch je radosť hrať,“ skonštatoval Conley.