Video: Serena na US Open deklasovala Šarapovovú, Venus si hladko poradila s Čeng Saj-saj

Americká tenistka Venus Williamsová má 39 rokov, ale stále miluje svoju prácu a robí ju dobre. Staršia zo sestier Williamsových (52. v rebríčku WTA) aj svoju dvadsiatu prvú účasť v hlavnej súťaži na US Open premenila na postup do 2. kola.

Stopercentnú bilanciu 21-0 v úvode záverečného grandslamového turnaja sezóny jej nepokazila ani Číňanka Čeng Saj-saj, ktorú za 66 minút prevalcovala 6:1, 6:0.

Venus vyrovnala rekord Navrátilovej

Najstaršia účastníčka ženskej dvojhry premenila päť zo 7 brejkových príležitostí a vo víťazných úderoch dominovala 25-6. Prezentovala sa aj servisom s rýchlosťou takmer 195 km/h. Dvadsiatou prvou účasťou na US Open vyrovnala rekord Martiny Navrátilovej.

„Už si nepamätám všetky tie zápasy v prvých kolách. Dôležitý je tento aktuálny, ktorý ma potešil. Nerozlišujem však víťazstvá na ľahko či ťažko vybojované. Víťazstvo je víťazstvo. Súperka hrala dobre, ale ja som bola schopná správne odpovedať,“ uviedla Venus Williamsová na tlačovej konferencii, cituje ju oficiálny portál US Open.

Niekdajšia svetová jednotka je víťazka US Open z rokov 2000 a 2001. Už vo svojej prvej účasti v roku 1997 sa táto hrajúca legenda dostala do finále (prehrala s Martinou Hingisovou) a ešte predvlani si pripísala semifinálovú účasť.

„Byť tenistka je úžasná práca, nadovšetko ju milujem. Ak by to tak nebolo, asi by som nevládala pokračovať všetky tie roky. A keď bude jedného dňa mojej kariére koniec, aj tak vo mne zostane pocit, že som tenistka,“ takmer filozoficky doplnila Venus Williamsová.

Šarapovová uhrala iba dva gemy

Slávnejšia zo sestier Williamsových Serena rovnako impozantne vstúpila do diania na US Open. V súboji dvoch bývalých víťaziek tohto turnaja za necelú hodinu „sfúkla“ Rusku Mariu Šarapovovú 6:1, 6:1. Stále platí, že 32-ročná Šarapovovú zdolala 37-ročnú S. Williamsovú zatiaľ naposledy v roku 2004 a ich vzájomná zápasová bilancia je veľavravná: 2-20.

„Nepustila som ju do zápasu, lebo ona je hráčka, ktorá by to využila. Počas stretnutia som sa stále ubezpečovala, či som dostatočne sústredená. Celkovo mi však sedí spôsob hry tejto súperky. Často som mala pocit, že svoje údery smerovala do územia, odkiaľ som mohla dobre zaútočiť,“ uviedla Serena Williamsová v pozápasovom interview.

Serena útočí na 24. grandslamový titul

Serena Williamsová je šesťnásobná šampiónka US Open a aj tento rok na newyorskom „harde“ útočí na svoj 24. grandslamový titul. Ak by ho získala, vyrovnala by tým historické maximum Austrálčanky Margaret Courtovej.

V tomto roku bola Serena vo finále Wimbledonu, ale tiež bojovala so zraneným chrbtom, pre ktorý odstúpila z boja počas veľkých turnajov v Miami a Ríme a tiež nedohrala finále na nedávnom Rogers Cupe v kanadskom Toronte.

„Som rada, že som mala v New Yorku ťažký zápas hneď na úvod. Pomáha mi to, keď prejdem takouto výzvou,“ dodala S. Williamsová po jednoznačnom triumfe nad Šarapovovou. Jej súperkou v 2. kole bude držiteľka voľnej karty, iba 17-ročná krajanka Catherine McNallyová.

US Open – dvojhra žien – 1. kolo

pondelok

Serena Williamsová (USA-8) – Maria Šarapovová (Rus.) 6:1, 6:1

Venus Williamsová (USA) – Čeng Saj-saj (Čína) 6:1, 6:0