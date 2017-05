Video: Sidney Crosby má po krosčeku do hlavy otras mozgu

PITTSBURGH 3. mája (WebNoviny.sk) – Sidney Crosby prišiel na utorkový tréning hokejistov v Pittsburghu iba podporiť spoluhráčov v civile. Kapitán a najdôležitejší muž Penguins s diagnózou otras mozgu určite nenastúpi na stredajší štvrtý duel ostro sledovanej série 2. kola play-off Východnej konferencie proti Washingtonu.

Niskanen nechcel Crosbyho zraniť

Crosby musel predčasne dolu z ľadu počas prvej tretiny predchádzajúceho súboja po krosčeku na hlavu od obrancu Capitals Matta Niskanena. Bývalý Crosbyho spoluhráč z Pittsburghu dostal za tento faul trest 5 minút plus do konca zápasu. Washington napokon zvíťazil 3:2 po predĺžení a znížil v sérii na 1:2.

“On je pozitívne nastavený a my sme tiež optimisti. Veríme, že čoskoro ho budeme mať späť na ľade,” vravel tréner Pittsburghu Mike Sullivan na adresu Crosbyho. V súvislosti s jeho zranením však odmietol byť konkrétnejší. “Budeme ho každý deň sledovať a podľa toho sa zariadime,” doplnil Sullivan.

Previnilec Niskanen po zápase povedal, že zákrok na Crosbyho nebol úmysel a v týchto slovách ho podporil aj jeho tréner Barry Trotz. “Bolo to v rámci hry,” skonštatovali.

Crosby bol so 44 gólmi najlepší strelec základnej časti NHL 2016/2017 a v sérii proti Washingtonu mal vo dvoch zápasoch na konte 2 góly a 2 asistencie. Celkovo v aktuálnom play-off nazbieral už 11 bodov (4+7) a podľa expertov v súčasnej forme mohol dosiahnuť aj na ďalšiu cenu MVP.

Penguins prípad nerozmazávajú

Penguins sa nesnažia prípad Crosby rozmazávať, namiesto toho sa chcú koncentrovať na hokej a skorý návrat svojho kapitána na ľad. “Nezáleží na tom, čo si o tom myslím. Nič to nezmení. Verím však, že Sid je v poriadku a cíti sa dobre,” povedal brankár Marc-Andre Fleury, ktorý je Crosbyho spoluhráčom už vyše 10 rokov.

“Ak Sid nebude môcť hrať, bude to pre nás, samozrejme, strata. Znamená to, že my ostatní sa musíme zlepšiť. Robíme to tak celý rok, keď nám niekto vypadne zo zostavy,” skonštatoval útočník Pittsburghu Patric Hörnqvist.

Čoskoro tridsiatnik Crosby (nar. 7. 8. 1987) zažil počas kariéry viackrát otras mozgu vrátane tvrdého nárazu práve v súboji proti Washingtonu v rámci súboja Winter Classic v roku 2011. Vtedy potreboval takmer dva roky na to, aby sa úplne zotavil.

Aj v tejto sezóne mal v jej úvode dvojtýždňovú nútenú pauzu práve tento druh zranenia, resp. jeho príznaky. Prakticky ihneď sa však zaradil medzi lídrov tímu v produktivite a najmä v strelených góloch.