Video: Siedmy triple-double Westbrooka a triumf Oklahoma City, 51-bodová šou Beala v Portlande

NEW YORK 6. decembra (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Oklahoma City na vlastnej palubovke zdolali hráčov Utahu 100:94 v utorkovom zápase severoamerickej NBA. Thunder pritom väčšinu duelu zaostávali, v tretej štvrtine aj o 17 bodov.

Už siedmou trojkombináciou efektívnych štatistík známou ako triple-double v tejto sezóne sa blysol Russel Westbrook, ktorý k 34 bodom pridal 13 doskokov a 14 asistencií.

Najlepší strelec „Suns“ sa zranil

„Hrali sme stále to svoje. Dôležité bolo, že aj keď sme prehrávali, išli sme si za svojím cieľom. Ukázalo sa, že vždy musíme bojovať až do konca a dnes nám to vyšlo,“ povedal Westbrook. K triumfu domácich významne prispel aj Paul George, 11 z 21 bodov nastrieľal v záverečnej štvrtine. O bod menej dosiahol Steven Adams.

Deviate tohtoročné domáce víťazstvo si pripísalo Toronto, keď si poradilo s Phoenixom 126:113. Hostia prišli o Devina Bookera, ktorý si necelé tri minúty pred koncom zápasu zranil priťahovač na ľavej nohe a z palubovky ho museli odniesť spoluhráči. Ešte predtým nazbieral 19 bodov a stal sa najlepším strelcom Suns.

„Nie je to ľahké. Patrí k najlepším mladým hráčom celej ligy. Tento ročník mu vychádza skvelo a nie je jednoduché vidieť ho zraneného,“ uviedol Bookerov spoluhráč Greg Monroe.

Kariérne maximum Beala

„Zrejme bude musieť ísť na magnetickú rezonanciu, aby sa vedelo ako ďalej,“ dodal tréner Phoenixu Jay Triano. Kanadskému zástupcovi v NBA Raptors pomohli k siedmemu triumfu na domácej palubovke v rade najmä 20-bodoví Kyle Lowry a Jared Dudley, Serge Ibaka nastrieľal o bod menej. Lowry sa predviedol aj 10 asistenciami.

Fantastický večer má za sebou Bradley Beal, ktorý pomohol Washingtonu 51 bodmi pri triumfe v Portlande 106:92. Pre 24-ročného krídelníka to je kariérne maximum v počte dosiahnutých bodov v jednom zápase. Domáci utrpeli tretiu prehru po sebe a v tabuľke Západnej konferencie sú na šiestom mieste. Wizards na východe figurujú na 8. priečke.

NBA

utorok:

Toronto – Phoenix 126:113 (36:23, 19:23, 42:33, 29:34)

Najviac bodov: DeRozan a Lowry (5 trojok, 10 asistencií) po 20, Ibaka 19 – D. Booker 19, Len 14, Josh Jackson a Daniels po 13

Oklahoma City – Utah 100:94 (19:28, 20:19, 29:33, 32:14)

Najviac bodov: Westbrook 34 (13 doskokov, 14 asistencií), George 21, Adams 20 – Mitchell 31 (5 trojok), Ingles 16, Sefolosha a Burks po 11

Portland – Washington 92:106 (22:24, 15:27, 29:28, 26:27)

Najviac bodov: Lillard 30, Aminu 17 (5 trojok), Nurkič 15 – Beal 51 (5 trojok), Oubre 14, Markieff Morris 8