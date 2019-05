Video: Škriniarov Inter napriek tlaku zvládol boj o Ligu majstrov na úkor rivala AC Miláno

MILÁNO 27. mája (WebNoviny.sk) – O poslednú miestenku do budúcoročnej edície futbalovej Ligy majstrov sa bili hráči milánskych tímov Inter a AC na diaľku, na konci dňa sa však tešili „nerazzurri“.

Tím v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom zdolal v nedeľu doma FC Empoli 2:1 a podarilo sa mu udržať si so 69 nazbieranými bodmi 4. priečku v najvyššej talianskej súťaži Serie A. Tá zaručuje „čierno-modrým“ účasť v najprestížnejšej pohárovej súťaži v Európe, o ktorú sa museli strachovať do posledného 38. kola. Pre mužstvo zo San Sira to boli poriadne nervy.

„Pred zápasom sme boli nesmierne napätí, vstupovali sme doň pod tlakom. Náš stánok je zvyknutý na víťazstvá, ale v nedeľnom dueli sme trpeli. Ukázali sme však srdce a dokázali triumfovať,“ zhodnotil zápas bezprostredne po jeho konci tréner Interu Miláno Luciano Spalletti podľa webu football-italia.net.

Nervózny zápas a nepremenená penalta

Jeho zverenci zvíťazili až neskorým gólom Radju Nainggolana, ktorý v 81. min stanovil na konečných 2:1.

Nervózny duel obohatila aj nepremenená penalta Maura Icardiho a jedna červená karta na obidvoch stranách. Hosťom z FC Empoli zostali iba oči pre plač. S 38 bodmi totiž obsadili 18. miesto, ktoré znamená zostup do nižšej súťaže Serie B.

„Mrzí ma to, mám v ich klube veľa kamarátov. Zaslúžili si zostať medzi elitou, ale my sme si tiež zaslúžili miestenku v Lige majstrov,“ poznamenal Spalletti.

AC zvíťazil na trávniku SPAL Ferrara

Prípadné zaváhanie Interu mohlo využiť AC Miláno. To síce zvíťazilo na trávniku SPAL Ferrara 3:2, v konečnej tabuľke však nazbieralo o bod menej ako jeho mestský rival. „Rosonerri“ sa musia uspokojiť iba s piatym miestom a Európskou ligou pre nasledujúcu sezónu. To zverencov trénera Gennara Gattusa rozhodne neteší.

„Ďakujem svojmu tímu. To, že sme nazbierali 68 bodov, mi dáva pocit hrdosti, ale bolí ma, že sme sa nedostali do Ligy majstrov. Najviac mi je ľúto, že posledné 3-4 mesiace sme nedokázali predvádzať konzistentné výkony. Prešli sme si viacerými horšími obdobiami. Počas sezóny sme urobili viac chýb, to musíme eliminovať. Napriek tomu verím, že je to bol nás pozitívny rok,“ zhodnotil Gattuso nedávno skončenú sezónu podľa DAZN.

Spalletti a Gattuso to majú údajne „nahnuté“

Obidvaja spomenutí lodivodi majú údajne „nahnuté“. Dlhšiu dobu sa hovorí o tom, že trénerská stolička sa pod nimi trasie.

Spallettiho by mal aj napriek vydarenému záveru sezóny nahradiť na pozícii tímového kouča Antonio Conte. „Neviem, či odídem z Interu. Momentálne sa nachádzam v pozícii, v ktorej chcem byť a ohľadom svojej budúcnosti som pokojný,“ hovoril 60-ročný rodák z mesta Certaldo ku svojej situácii.

Majster sveta z roku 2006 Gattuso má podľa vlastných slov v najbližších dňoch diskutovať o svojej budúcnosti s vedením klubu. „Chcem vedieť, čo si myslia o mojej práci. S klubom sa mi spája veľký kus histórie a cítim vo viacerých prípadoch veľký tlak. Takmer 18 mesiacov som poriadne nespal. Mentálne som ‚na kusy‘ a aj nad tým sa trochu musím zamyslieť,“ hovorí tréner AC Miláno.