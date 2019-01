Video: Skvelý Sagan vyhral tretiu etapu na Tour Down Under, je aj novým lídrom bodovacej súťaže

URAIDLA 17. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) sa stal víťazom 3. etapy pretekov Tour Down Under v Južnej Austrálii, ktoré sú prvým podujatím prestížneho seriálu WorldTour.

Sagan v šprintérskom závere švrtkovej 146,2 km dlhej etapy so štartom v Lobethale a cieľom v Uraidle predstihol dovtedy vedúceho Juhoafričanda Daryla Impeyho (Mitchelton-Scott) a pripísal si na konto prvé etapové víťazstvo v aktuálnom ročníku pretekov ako aj celkovo stodesiate v profikariére na ceste.

Takmer rovnaké poradie ako pred rokom

Druhú priečku napokon obsadil Španiel Luis León Sánchez (Astana) a tretí bol spomenutý Impey. Takmer navlas rovnaké poradie sa zrodilo v etape s cieľom v Uraidle na TDU aj pred rokom. Vtedy vyhral Sagan pred Impeym a Sánchezom.

Do záverečné špurtu sa nezapojili dve veľké šprintérske esá týchto pretekov v Austrálii a skončili ďaleko v poli porazených. Talian Elian Viviani (Deceuninck – Quickstep) obsadil až stopätnástu priečku a domáci Caleb Ewan (Lotto Soudal) bol stodevätnásty. V cieli 3. etapy klasifikovali 132 pretekárov.

„Bolo to takmer ako cez ´kopirák´ v porovnaní s vlaňajškom,“ povedal Peter Sagan v interview pre organizátorov a pokračoval: „Chcem sa poďakovať tímu CCC, ktorý kontroloval etapu a tiež svojím kolegom, ktorí ma dostali dopredu, starali sa o mňa a podávali mi fľaše s vodou. Keď sme prešli cez posledný kopec, vravel som si, že sa to môže skončiť rovnako ako pred rokom. Tak som si povedal, že sa musím skoncentrovať a vyšlo to. Samozrejme, pomohlo mi, že som poznal dojazd z vlaňajška, vždy je lepšie mať už zažitú skúsenosť. Podstatné bolo aj to, že sme došli do koncovky aj s vrchármi, bolo to potom ľahšie. Sánchez bol však rovnako blízko víťazstva.“

Mierne zvlnený profil etapy

V etape s mierne zvlneným profilom absolvovali cyklisti jednu horskú prémiu II. kategórie, dve šprintérske prémie a v závere šesť krátkych okruhov po 14 km v mestečku Uraidla. Finišovalo sa na Greenhill Road do mierneho kopca a to vyhovovalo Petrovi Saganovi.

Slovák šiel do etapovej koncovky z výhodnej druhej pozície za Juhoafričanom Impeyom a v záverečných desiatkach metrov ho predstihol. V samom závere aj so šťastím odrazil útok Sáncheza, ktorý skončil tesne na druhom mieste.

Sagan je lídrom bodovacej súťaže

Peter Sagan vyhral niektorú z etáp na pretekoch zaradených do kalendára UCI po prvý raz od triumfu v 13. etape na vlaňajšej Tour de France, čo bolo 20. júla 2018.

Na 21. ročníku Tour Down Under bol predtým v etapách ôsmy a tretí. Vďaka víťazstvu v 3. etape sa 28-ročný Sagan dostal na druhú priečku celkovej priebežnej klasifikácie len so sekundovým mankom na novozélandského lídra Patricka Bevina (CCC Team). Tretí je Sánchez s odstupom 9 sekúnd.

Zároveň sa rodený Žilinčan stal novým lídrom bodovacej súťaže, v ktorej obhajuje prvenstvo spred roka. Sagan sa so ziskom 36 bodov dostal o 2 body pred dvojicu Elia Viviani, Patrick Bevin. V piatok čaká na pelotón Tour Down Under 4. etapa na trase Unley – Campbelltown (129,2 km).