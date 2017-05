Video: Slovenskí hokejisti si užili deň voľna, Čerešnák sa tešil na kolena a Laco na kačicu

KOLÍN NAD RÝNOM 11. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku má za sebou jeden z dvoch voľných dní po sérii štyroch duelov za päť dní.

Zverenci Zdena Cígera vo štvrtok dostali úplné voľno, ktoré hráči SR využili rôzne. Niektorí oddychovali v izbách, väčšina však časť slnečného dňa strávila prechádzkou v kolínskych uliciach.

“Keďže máme voľný deň, dlhšie sme si pospali a máme pripravenú spoločnú večeru,” prezradil obranca Peter Čerešňák, ktorý má na svojom konte víťazný gól v predĺžení súboja proti Taliansku.

“Vybral som si pečené koleno, takže pôjdem do toho. Verím, že to nebudem cítiť v najbližšom zápase,” pokračoval s úsmevom bek českého tímu HC Škoda Plzeň. Aj Čerešňákovi dobre padlo, že sa mohol ísť naobedovať mimo hotela. “Lepšie ako monotónna strava. Dal som kuracie krídelká, prišlo to vhod,” povedal.

Na spoločnú večeru sa tešil aj brankár Ján Laco. “V celom Kolíne nad Rýnom je síce sezóna špargle a ponúkajú ju takmer v každom podniku, ja som sa však rozhodol pre kačicu,” prezradil.