Video: Srbky triumfovali na ME volejbalistiek, prvým rozhodcom finálového zápasu bol Slovák

BAKU 1. októbra (WebNoviny.sk) – Volejbalistky Srbska po šiestich rokoch opäť získali titul majsteriek Európy. V nedeľňajšom finálovom zápase kontinentálneho šampionátu 2017 v azerbajdžanskom Baku zvíťazili 3:1 (20, 22, -18, 18) nad Holanďankami. Prvým rozhodcom finálového duelu bol Slovák Juraj Mokrý.

Srbky prešli šampionát bez prehry

Srbky odohrali na šampionáte šesť stretnutí a ako jediné nespoznali trpkosť prehry. Je to pre nich druhý európsky titul, premiérový získali v roku 2011. Holanďanky po dvoch rokoch opäť skončili so striebrom – predvlani v domácom finále v Rotterdame podľahli Ruskám 0:3. Púť „zbornej“ sa tentoraz skončila vo štvrťfinále.

„Musím to ešte stráviť; samozrejme, sme veľmi šťastní a spokojní. Sme hrdí na to, že sme majstrami Európy a tiež na spôsob, akým sme to dosiahli. Naším súperom sme nedali príležitosť, aby nás zdolali. Som hrdý na hráčky a realizačný tím,“ citoval oficiálny web podujatia tréner Srbiek Zorana Terziča.

Holandská univerzálka Lonneke Slöetjesová skonštatovala: „Myslím si, že mnohí neočakávali, že sa dostaneme do finále. Som hrdá na náš tím, verili sme si. Srbky boli veľmi silné, prechádzali ponad náš blok. Pred dvoma rokmi sme prehrali s Ruskami v troch setoch, je tam teda určitý posun vpred. Po prehrách v ostatných dvoch finále ME verím, že nabudúce uspejeme my.“

Exhibícia Turecka v treťom sete

Bronz v Baku získali hráčky Turecka, ktoré v nedeľňajšom súboji o 3. miesto z priebežného manka 0:1 zvíťazili 3:1 (-22, 21, 14, 8) nad domácimi Azerbajdžankami. Vo štvrtom sete ponúkli exhibíciu, triumfovali o 17 bodov. Azerbajdžan hostil ME vedno s Gruzínskom.

Desať najlepších družstiev konečného poradia ME plus Česko a Maďarsko si zabezpečili účasť na záverečnom turnaji európskeho šampionátu 2019. Ten budú hostiť Turecko, Poľsko, Česko a Maďarsko a štartovať bude rekordných 24 tímov. Slovenky čaká kvalifikácia.

ME 2017 volejbalistiek

v Azerbajdžane a Gruzínsku – Baku (Azer.) – nedeľa

FINÁLE:

Holandsko – Srbsko 1:3 (-20, -22, 18, -18)

105 minút, rozhodovali: MOKRÝ (SR) a Zulfugarov (Azer.), 3600 divákov

Zostavy a body:

Holandsko: Balkesteinová-Grothuesová 6, Belienová 13, Slöetjesová 9, Buijsová 10, De Kruijfová 11, Dijkemová 2, libero Knipová (Stoltenborgová, Plaková 5, Jasperová)

Srbsko: Živkovičová 2, Mihajlovičová 15, Veljkovičová 12, Boškovičová 29, Maleševičová 8, Stevanovičová 9, libero Blagojevičová (Popovičová, Mirkovičová)

O 3. MIESTO:

Azerbajdžan – Turecko 1:3 (22, -21, -14, -8)

100 minút, rozhodovali: Simonovič (Srb.) a Rapisarda (Tal.), 4800 divákov

Zostavy a body:

Azerbajdžan: Pozňaková 4, Jagubovová 3, N. Mammadovová 6, Hasanovová 8, Rahimovová 19, Samadovová 3, libero V. Mammadovová (Alijevová, Habibovová 1, Bajramovová 9, Abdulazimovová, Kulanová)

Turecko: Bozová 7, Kirdarová 22, Erdemová 12, Aydemirová 2, Özsoyová 23, Akmanová 13, libero Örgeová (Önalová 3, Baladinová)

Najužitočnejšia hráčka ME (MVP):

Tijana Boškovičová (Srb.)

Tím snov ME:

nahrávačka: Laura Dijkemová (Hol.)

smečiarky: Brankica Mihajlovičová (Srb.), Anne Buijsová (Hol.)

blokárky: Eda Erdemová (Tur.), Stefana Veljkovičová (Srb.)

univerzálka: Lonneke Slöetjesová (Hol.)

libero: Valerija Mammadovová (Azer.)

Konečné poradie ME:

1. Srbsko, 2. Holandsko, 3. Turecko, 4. Azerbajdžan, 5. Taliansko, 6. Rusko, 7. Bielorusko, 8. Nemecko, 9. Bulharsko, 10. Poľsko, 11. Chorvátsko, 12. Česko, 13. Ukrajina, 14. Belgicko, 15. Maďarsko, 16. Gruzínsko

ME vo volejbale žien – prehľad medailistov:

z doterajších 30 šampionátov a prehľad umiestnení Slovenska

1949: 1. ZSSR, 2. Československo, 3. Poľsko

1950: 1. ZSSR, 2. Poľsko, 3. Československo

1951: 1. ZSSR, 2. Poľsko, 3. Juhoslávia

1955: 1. Československo, 2. ZSSR, 3. Poľsko

1958: 1. ZSSR, 2. Československo, 3. Poľsko

1963: 1. ZSSR, 2. Poľsko, 3. Rumunsko

1967: 1. ZSSR, 2. Poľsko, 3. Československo

1971: 1. ZSSR, 2. Československo, 3. Poľsko

1975: 1. ZSSR, 2. Maďarsko, 3. NDR

1977: 1. ZSSR, 2. NDR, 3. Maďarsko

1979: 1. ZSSR, 2. NDR, 3. Bulharsko

1981: 1. Bulharsko, 2. ZSSR, 3. Maďarsko

1983: 1. NDR, 2. ZSSR, 3. Maďarsko

1985: 1. ZSSR, 2. NDR, 3. Holandsko

1987: 1. NDR, 2. ZSSR, 3. Československo

1989: 1. ZSSR, 2. NDR, 3. Taliansko

1991: 1. ZSSR, 2. Holandsko, 3. Nemecko

1993: 1. Rusko, 2. Česko, 3. Ukrajina

1995: 1. Holandsko, 2. Chorvátsko, 3. Rusko

1997: 1. Rusko, 2. Chorvátsko, 3. Česko

1999: 1. Rusko, 2. Chorvátsko, 3. Taliansko

2001: 1. Rusko, 2. Taliansko, 3. Bulharsko

2003: 1. Poľsko, 2. Turecko, 3. Nemecko,… 12. Slovensko

2005: 1. Poľsko, 2. Taliansko, 3. Rusko

2007: 1. Taliansko, 2. Srbsko, 3. Rusko,… 13. Slovensko

2009: 1. Taliansko, 2. Holandsko, 3. Poľsko,… 13. Slovensko

2011: 1. Srbsko, 2. Nemecko, 3. Turecko

2013: 1. Rusko, 2. Nemecko, 3. Belgicko

2015: 1. Rusko, 2. Holandsko, 3. Srbsko

2017: 1. Srbsko, 2. Holandsko, 3. Turecko