Video: Tatar bol na začiatku fantastickej gólovej akcie, Pánik s Washingtonom ťahá víťaznú sériu

Dvaja slovenskí hokejisti si zahrali v piatich piatkových zápasoch NHL a obaja sa tešili z víťazstva. Tomáš Tatar bol pri triumfe Montrealu na ľade New Yorku Rangers 2:1 a podieľal sa na ňom jednou asistenciou. Richard Pánik nebodoval pri víťazstve Washingtonu v Anaheime 3:2.

V desiatej minúte zápasu prvý útok Montrealu aj zásluhou Tatara predviedol akciu ako z veľkej knihy kombinačného hokeja. Slovenský krídelnik priviedol puk do útočného pásma, zabrzdil a s hlavou hore našiel voľného Philipa Danaulta. Ten mohol strieľať, ale prihral ešte lepšie postavenému Brendanovi Gallagherovu a ten zakončil do prázdnej bránky.

Carey Price bol skvelý

Bola to šestnásta asistencia a 25. bod Tatara v aktuálnej sezóne. Rodák z Ilavy aj po tridsiatom zápase zostal najproduktívnejším hráčom Canadiens, Gallagher je s 13 gólmi najlepší strelec. Domáci Rangers v druhej tretine vyrovnali Brendanom Smithom, ale 67 sekúnd pred koncom tretej tretiny Nate Thompson rozhodol o druhom triumfe Montrealu z posledných deviatich zápasov. Thompson skóroval po 12-zápasovej odmlke.

„Keď hráme celých 60 minút, nájdeme spôsob ako vyhrať. Mám z toho dobrý pocit, ako sme pristúpili k tomuto zápasu. Dosiahli sme skvelé víťazstvo,“ uviedol Nate Thompson na webe nhl.com. Kanadský brankár Montrealu Carey Price si vďaka 29 zákrokom zapísal 333. víťazstvo kariéry v NHL a vyrovnal sa ruskému gólmanovi Nikolajovi Chabibulinovi a tiež krajanovi Gumpovi Worsleymu na 24. priečke historickej tabuľky NHL. „Je náš líder a platí to dlhé roky. Zachránil nás už aj v tomto zápase hneď po niekoľký raz. Ak chceme víťaziť, tak najmä pre neho,“ skonštatoval Philip Danault na adresu Pricea. „Náš brankár bol skvelý. Na konci zápasu sme pridali a dosiahli veľký gól. Takýmto spôsobom musíme zbierať body,“ pridal názor Brendan Gallagher.

Pánik bol pri víťaznom góle

Washington triumfoval na ľade Anaheimu 3:2 a po 22. víťazstve v sezóne a šiestom v neprerušenej sérii sa na čele NHL odpútal na tri body od Bostonu. Triumf Capitals spečatil v druhej minúte tretej tretiny pätnástym zásahom v sezóne český útočník Jakub Vrána. Využil chybu obrany domácich a na dvakrát z bekhendu prekonal Ryana Millera. Predtým si Vrána pripísal aj asistenciu. Pri víťaznom góle bol na ľade aj slovenský útočník Richard Pánik, ktorý si pripísal plusový bod. Bol to jeho jediný štatistický zápis počas 12:23 min na ľade

Na víťazstve Edmontonu nad Los Angeles (2:1) mal najväčší podiel Leon Draisaitl. Nemecký útočník sa blysol presilovkovým gólom aj asistenciou a s 53 bodmi sa osamostatnil na čele tabuľky produktivity NHL o bod pred svojím spoluhráčom Conorom McDavidom. Draisaitl má na konte 19 gólov a 34 asistencií. Prvou hviezdou zápasu sa však stal fínsky brankár Oilers Mikko Koskinen s 35 úspešnými zásahmi.

Kessela privítali diváci v stoji

Útočníkovi Philovi Kesselovi pri jeho návrate do Pittsburghu tlieskali diváci v stoji, ale na konci zápasu sa už dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Penguins, aktuálne v drese Arizony, neusmieval. Pittsburgh aj vďaka druhému shutoutu Tristana Jarryho v sérii vyhral 2:0. Góly strelili až v tretej tretine Jevgenij Malkin a do prázdnej bránky Brandon Tanev. „Tučniaci“ bodovali už v desiatich zápasoch po sebe, z toho bolo osem víťazných.

„Mal som pár šancí, ale v koncovke nám to dnes nefungovalo. Bojovali sme však a to sa mi páči na našom tíme. Ak si udržíme toto nastavenie, budeme víťaziť,“ uviedol Phil Kessel. „Cítim sa stále lepšie a lepšie. Koncentrujem sa od začiatku sezóny, aby som sa neustále zlepšoval a teraz to prichádza,“ skonštatoval brankár Pittburghu Tristan Jarry, ktorý nedostal gól už 142 minút a 46 sekúnd. Je to jeho najdlhšia minutáž bez inkasovaného gólu v kariére.