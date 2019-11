Video: Tatar si pripísal trojstý bod v NHL, Tampa s Černákom opäť vyhrala v Štokholme

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si pripísal jednu asistenciu v sobotňajšom zápase zámorskej NHL, v ktorom jeho Montreal Canadiens zdolal na domácom klzisku Los Angeles Kings 3:2. Kanadský tím vyťažil z dobrého štartu do zápasu, keď po necelých sedemnástich minútach viedol 3:0. Tatar asistoval pri druhom góle Nata Thompsona v 11. min a bola to jeho deviata gólová prihrávka v sezóne. Po 17 odohraných dueloch má na konte 14 bodov (5+9). Rodák z Ilavy nazbieral počas kariéry v základnej časti profiligy už 300 bodov a stačilo mu na to 524 štartov.

Vyťažený Černák

Tatar odohral proti „kráľom“ 13:55 min a okrem asistencie sa prezentoval troma strelami do priestoru bránky aj jedným bodyčekom. Prvou hviezdou stretnutia sa stal jeho spoluhráč Shea Weber. Kanadský bek strelil dva presilovkové góly.

„Myslím si, že sme zvládli začiatok zápasu oveľa lepšie ako v predchádzajúcich súbojoch a videli ste, čo to s tímom môže urobiť. Ak máte niekoľkogólový náskok, nastavíte svoje myslenie na to, že ste na úspešnej ceste,“ cituje Webera oficiálny web NHL.

Hráči Tampy Bay Lightning triumfovali aj v druhom zápase proti Buffalu Sabres v švédskom Štokholme. Po piatkovom víťazstve 3:2 sa v sobotu tešili z troch bodov po výsledku 5:3. Najväčší podiel na tom mal americký útočník Patrick Maroon, ktorý dvakrát skóroval.

V drese „bleskov“ nechýbal slovenský obranca Erik Černák. Košický odchovanec bol druhým najvyťaženejším hráčom Tampy, keď odohral 22:40 min. Počas nich si pripísal jeden menší trest, štyri strely, dva „hity“ a dvakrát zablokoval strelecký pokus súpera.

Capitals vo forme

Výbornú formu v úvode ročníka potvrdzujú hokejisti Washingtonu Capitals, ktorí doma bez zraneného Richarda Pánika zdolali Vegas Golden Knights 5:2 a pripísali si šieste víťazstvo v rade. Vďaka tomu zostali na líderskej priečke ligovej tabuľky.

„Dobre spolupracujeme a sme na klzisku ako tím. Robíme všetky detaily správne a snažíme sa dodržiavať systém, ktorý od nás tréner chce. Máme dostatok sebavedomia a každým dňom sa chceme zlepšovať,“ povedal strelec dvoch gólov Nicklas Bäckström.

Jedenásťzápasový sobotňajší program priniesol aj jednu kuriozitu v zápase Ottawy Senators proti Caroline Hurricanes. Hráči kanadského tímu dosiahli dva góly v rozpätí len štyroch sekúnd, keď sa v prvej tretine presadili Vladislav Namestnikov a Jean-Gabriel Pageau. „Senátori“ aj zásluhou ich presných zásahov zvíťazili 4:1.

Dva góly v priebehu štyroch sekúnd alebo menšieho časového úseku padli v NHL iba desiaty raz v histórii súťaže. Rekord držia hokejisti Montrealu Canadiens, ktorí v novembri 2018 rozvlnili sieť dvakrát za dve sekundy.