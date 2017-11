Video: Továrňou na kozmetiku otriasli dva výbuchy, medzi zranenými sú aj hasiči

NEW WINDSOR 20. novembra (WebNoviny.sk) – Najmenej 35 ľudí utrpelo zranenia pri dvoch výbuchoch, ktoré v pondelok otriasli továrňou na výrobu kozmetiky neďaleko New Yorku. Sú medzi nimi aj siedmi hasiči, ktorí do továrne prišli hasiť požiar po prvom výbuchu.

Žiadny zo zranených našťastie nie je v ohrození života. Na záberoch amerických médií vidno z továrne stúpať hustý čierny dym. Príčina výbuchov zatiaľ nie je známa. Prvý z dvoch výbuchov zasiahol továreň ráno o 10:15 miestneho času (16:15 SEČ).

Továreň sa nachádza pri mestečku New Windsor, na pravom brehu rieky Hudson, a je vzdialená 88 kilometrov na sever od New Yorku.