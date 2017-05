Video: Warriors si vytvorili klubový rekord a zahrajú si konferenčné finále NBA

SALT LAKE CITY 9. mája (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Golden State sa stali prvými finalistami Západnej konferencie NBA. Po vyradení Portlandu vo štvrťfinále 4:0 na zápasy rovnako hladko eliminovali v druhom kole play-off aj Utah.

Triple-double Greena

V Salt Lake City pod košmi Jazz zvíťazili v pondelňajšom štvrtom stretnutí 121:95 a v sérii opäť nezakopli ani raz.

Stephen Curry nastrieľal v poslednom stretnutí 30 bodov, Draymond Green sa blysol tretím triple-double v zápase play-off v kariére (17 bodov, 10 doskokov, 11 asistencií).

Skóre 8:0 na zápasy pri vstupe do vyraďovacej časti je klubový rekord Warriors. V konferenčnom finále budú čeliť Houstonu alebo San Antoniu (zatiaľ 2:2).

Pretlak talentu v tíme

“V tíme máme pretlak talentu. Nikdy dopredu nevieme, kto to práve bodovo potiahne. Snažíme sa vytvárať voľné pozície jeden pre druhého a potom už len čakáme, čo z toho vzíde,” povedal Stephen Curry po postupe do konferenčného finále.

“Step bol zasa raz Stephom. Stačilo, že sme ho zásobovali prihrávkami a on strieľal,” skonštatoval dočasný kouč Golden State Mike Brown. “Dostali sme sa do tempa a vtlačili hre svoju pečať. To bolo v tomto stretnutí najdôležitejšie,” doplnil Draymond Green z víťazného a postupujúceho tímu.

Semifinále play-off NBA

hralo sa na štyri víťazstvá

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Utah – Golden State 95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28) – konečný výsledok série 0:4

Najviac bodov: Hayward 25, Mack 18, Exum 15 – Stephen Curry 30, K. Thompson 21, Durant 18