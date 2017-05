Video: V 6. etape Gira d’Italia po úniku tesne triumfoval Švajčiar Dillier

TERME LUIGIANE 11. mája (WebNoviny.sk) – Šiesta etapa 100. ročníka cyklistických pretekov Giro d´Italia so štartom v Reggio Calabria a cieľom v Terme Luigiane (217 km) v provincii Cosenza sa skončila triumfom Švajčiara Silvana Dilliera z tímu BMC, ktorý v záverečnom súboji dvojice v úniku zdolal Belgičana Jaspera Stuyvena (Trek-Segafredo).

S 12-sekundovým odstupom prišiel na treťom mieste do cieľa Rakúšan Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), ktorý už na tohtoročnom Gire raz zažiaril. Vyhral hneď úvodnú etapu na ostrove Sardínia a bol prvým nositeľom ružového dresu lídra pretekov.

Aktuálne si ružový dres prvého muža celkovej klasifikácie udržal Luxemburčan Bob Jungels z tímu Quick-Step Floors o 6 sekúnd pred Britom Geraintom Thomasom (Sky) a 10 sekúnd pred ďalším britským cyklistom Adamom Yatesom (ORICA-Scott). Štvrtý je obhajca celkového triumfu z vlaňajška Talian Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Slováci na Giro d´Italia neštartujú.

Víťazný Dillier bol pôvodne súčasťou úniku 5-člennej skupiny, ktorá si utvorila náskok vyše 8 minút a z ktorej to napokon do cieľa dotiahli iba on a Stuyven. Dvadsaťšesťročný dvojnásobný majster sveta v tímovej časovke Dillier získal svoj prvý etapový triumf na niektorom z pretekov elitnej kategórie Grand Tour, kam okrem Giro d´Italia patrí aj Tour de France a Vuelta. Záver etapy bol mierne do kopca a Dillier prekvapujúco prevýšil Stuyvena. “Toto je zrejme najväčší úspech mojej kariéry. Nechce sa mi veriť, že som v koncovke zdolal Stuyvena. Už len dotiahnuť únik po toľkých kilometroch až do cieľa bolo nesmierne náročné,” uviedol Silvan Dillier podľa webu Cyclingnews.

Giro d´Italia 2017:

6. etapa (Reggio Calabria – Terme Luigiane, 217 km): 1. Silvan Dillier (Švaj.) BMC Racing Team 4:58:01 h, 2. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo – rovnaký čas ako víťaz, 3. Lukas Pöstlberger (Rak.) Bora-Hansgrohe +12 s, 4. Simone Andreetta (Tal.) Bardiani CSF +26, 5. Michael Woods (Kan.) Cannondale-Drapac +39, 6. Adam Yates (V. Brit.) Orica-Scott +39

Poradie po 6. etape: 1. Bob Jungels (Lux.) Quick-Step Floors 28:20:47 h, 2 Geraint Thomas (V. Brit.) Team Sky +6 s, 3 Adam Yates (V. Brit.) Orica-Scott +10, 4. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida, 5. Domenico Pozzovivo (Tal.) AG2R La Mondiale, 6. Nairo Quintana (Kol.) Movistar Team – všetci +10 s.