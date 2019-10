Video: V Hongkongu protestovali proti zákazu nosenia masiek, polícia použila slzný plny

Desaťtisíce demonštrantov sa aj napriek dažďu zišli na pochode v centre Hongkongu, aby vyjadrili nesúhlas so zákazom nosenia masiek počas zhromaždení.

Mnohí demonštranti pritom na znak vzdoru mali na tvárach masky a skandovali „Nosenie masky nie je zločin„. Podľa mnohých protestujúcich v maskách zákaz porušuje ich slobodu prejavu. V niektorých oblastiach už polícia na demonštrantov použila slzný plyn.

Mnohé obchody ostali zavreté

Zákaz vyhnal ľudí do ulíc aj v piatok a v sobotu. Po piatkových nočných nepokojoch zostali na druhý deň v Hongkongu zavreté nákupné centrá a obchody a tiež bola odstavená prevádzka celého systému metra. Situácia je podobná aj v nedeľu. Mnohé obchody, najmä v obchodnej štvrti Causeway Bay, zostali zavreté a otvorená je zhruba polovica z 94 hongkonských staníc metra.

Zákaz nosenia masiek vydala v piatok hongkonská správkyňa Carrie Lam s tým, že má pomôcť zastaviť rozsiahle násilnosti, ktoré ochromili mesto. Použila pritom výnimočné právomoci, ktoré v Hongkongu naposledy využili v roku 1967, ešte počas koloniálnej nadvlády Veľkej Británie. Zákaz začal platiť v sobotu a týka sa nelegálnych aj políciou schválených zhromaždení. Za jeho porušenie hrozí až rok väzenia a pokuta. Lam sa bude usilovať o schválenie opatrenia v hongkonskom zákonodarnom zbore, ktorý zasadne 16. októbra.

Protesty od júna

Odporcovia opatrenia ho napadli na súde, no ten ho cez víkend odmietol zablokovať. Poslanec Dennis Kwok uviedol, že Vyšší súd v Hongkongu odmietol udeliť súdny príkaz na zastavenie zákazu, no súhlasil, že prešetrí sťažnosť 24 poslancov na to, že Lam využila výnimočné právomoci na uvalenie zákazu a tým obišla zákonodarný zbor.

Protesty sa v Hongkongu konajú od júna. Demonštranti pôvodne protestovali proti pripravovanému, a v súčasnosti už stiahnutému, zákonu o vydávaní ľudí podozrivých z trestnej činnosti do Číny, no neskôr sa zoznam ich prodemokratických požiadaviek rozšíril.