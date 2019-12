Video: Víťazná séria Bostonu sa skončila, Černák švihom prekvapil brankára a Tatar pálil „slepými“

Štyria slovenskí hokejisti sa predstavili vo štvrtkových deviatich zápasoch NHL, ale iba jeden si rozšíril štatistiky produktivity. Obranca Erik Černák otvoril skóre zápasu Tampa Bay – Minnesota. Neskôr pridal aj asistenciu, ale jeho tím na domácom ľade prehral 4:5.

Z víťazstva sa tešil iba Andrej Sekera, jeho Dallas doma zdolal Winnipeg 3:2 po predĺžení. Tomáš Tatar a jeho Montreal na domácom ľade podľahli Coloradu 2:3 a Boston s kapitánom Zdenom Chárom pred vlastnými fanúšikmi nestačil na Chicago 3:4 po predĺžení.

Černákova strela švihom po ľade

Černák v súboji proti Minnesote okrem gólu a asistencie prispel aj dvoma strelami a tromi bodyčekmi. Jeho gól prišiel už po 112 sekundách od otvorenia hry, keď zužitkoval prihrávku Braydena Pointa.

Černákova strela švihom po ľade prekvapila brankára Minnesoty Alexa Stalocka. Košický rodák strelil vôbec prvý gól v rovnovážnom stave v sezóne, jeho prvý presný zásah bol v otváracom zápase Tampy Bay v sezóne ešte 3. októbra proti Floride, keď pečatil výsledok 5:2 zásahom do prázdnej bránky.

Proti Minnesote sa 22-ročný tvrdý obranca prezentoval aj presnou prihrávkou Alexovi Killornovi, ktorý v 44. min vyrovnal na 4:4. Hostia však už o osem sekúnd neskôr zásluhou Matsa Zuccarella definitívne preklopili zápas na svoju stranu (4:5).

Minnesota vyhrala piatykrát v sérii a bodovala v jedenástom zápase v rade. Stačilo jej na to 21 striel na bránku, kým Tampa Bay vyskúšala brankára hostí 34-krát. „Dnes sme dvakrát skórovali hneď z prvého striedania po góle súpera. Bolo to dôležité. Oni išli tvrdo do toho a my sme pohodu znova preniesli na našu stranu,“ skonštatoval Mats Zuccarello na oficiálnom portáli NHL.

Hedman odohral 720. zápas v NHL

Prvou hviezdou zápasu sa stal obranca Wild Carson Soucy, ktorý ku gólu a asistencii pridal aj tri plusové body a štyri zablokované strely. Pre 25-ročného Kanaďana to boli iba štvrtý a piaty bod v profikariére v NHL.

„Využili sme šance, keď sa nám naskytli. Vedeli sme, že oni majú skvelú ofenzívu, ale dokázali sme čeliť ich tlaku,“ uviedol Carson Soucy.

Švédsky obranca Tampy Bay Victor Hedman sa v 720. zápase v NHL dočkal stého gólu, ale „blesky“ aj tak prehrali po štvrtý raz z piatich zápasov.

„Namiesto toho, aby sme hľadali spôsob ako víťaziť, hľadáme cesty k prehre. Potrebujeme odohrať konzistentne 60 minút a zatiaľ nám to nejde,“ glosoval Černákov partner z obrany Ryan McDonagh.

Víťazná séria „medveďov“ sa skončila

Boston nepredĺžil sériu ôsmich víťazstiev, hoci proti Chicagu dohnal trojgólový náskok súpera. Blackhawks viedli v TD Garden na začiatku tretej tretiny po zásahu Alexa DeBrincata už 3:0, ale v čase 57:27 min obranca Bruins Torey Krug vyrovnal na 3:3.

Schyľovalo sa k ďalšiemu skvelému obratu v podaní „medveďov“, ale ten napokon neprišiel. Jonathan Toews už po 54 sekundách predĺženia rozhodol o dvoch bodoch pre Chicago.

Hráči Bostonu však predĺžili bodovú sériu na 13 zápasov a stále platí, že v tejto sezóne ako jediní neprehrali doma v riadnom hracom čase. Z týchto zápasov majú bilanciu 12 víťazstiev a 5 prehier po predĺžení, resp. nájazdoch. Kapitán Bruins Chára odohral 17:04 min s bilanciou 2 strely, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela.

„Je to dobré na budovanie sebavedomia, keď zdoláte tím ako je Boston v ich stánku. Musíme to však potvrdiť v ďalších zápasoch,“ uviedol kapitán a strelec víťazného gólu Chicaga Toews.

„Neboli sme dostatočne dôrazní počas celého zápasu. Nemyslím si, že sme sa uspokojili po predchádzajúcich výsledkoch, ale našou úlohou je udržať si vysokú úroveň počas všetkých 82 zápasov v sezóne a celých 60 minút v nich. Je to výzva pre trénerov aj hráčov,“ zhodnotil kouč Bostonu Bruce Cassidy na webe NHL.

Výsledky – NHL

štvrtok

Boston – Chicago 3:4 po predĺžení (0:2, 0:0, 3:1 – 0:1)

* Zdeno Chára (Boston) odohral 17:04 min, 2 strely, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela

Montreal – Colorado 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:50 min, 1 strela, 4 „hity“

Tampa Bay – Minnesota 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)

* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 13:49 min, 1 gól, 1 asistencia, 2 strely, 3 „hity“

Dallas – Winnipeg 3:2 po predĺžení (1:0, 1:0, 0:2 – 1:0)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 18:20 min, 4 strely, 1 zablokovaná strela, 4 trestné minúty, 1 mínusový bod

Philadelphia – Arizona 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Carolina – San Jose 3:2 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1 – 0:0 – 0:0, 1:0)

New York Islanders – Vegas 3:2 po predĺžení (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0)

Columbus – New York Rangers 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Calgary – Buffalo 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)