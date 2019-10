Video: Vozne pohltili plamene, cestujúci sa snažili pred požiarom uniknúť skokom z idúceho vlaku

Vo východopakistanskej provincii Pandžáb zachvátil vo štvrtok idúci vlak veľký požiar, ktorý si vyžiadal najmenej 65 obetí. Informovali o tom miestne úrady. Požiar spôsobil výbuch plynového variča počas prípravy raňajok. Plamene pohltili vozne v čase, keď sa súprava blížila k mestu Liákatpur. Počet obetí od skorého rána neustále stúpa.

Vlak smeroval z Karáči, hlavného mesta južnej provincie Sindh, do mesta Rávalpindí. Mnoho zranených prišlo o život, keď sa snažili uniknúť pred požiarom skokom z vlaku. Ťažko zranených prevážajú sanitky do mesta Multán, ktoré je najväčším v oblasti. Na záchrannej operácii sa podieľa aj armáda.

Chudobní pasažieri si často prinášajú do vlaku vlastné malé plynové variče, aby si mohli pripraviť jedlo, a to aj napriek tomu, že je to zakázané. V chronicky preplnených pakistanských vlakoch však cestujúci bezpečnostné predpisy často ignorujú.