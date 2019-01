Video: Výskumníčka spadla pri kŕmení do ohrady krokodíla, odhryzol jej ruku a veľkú časť tela

JAKARTA 17. januára (WebNoviny.sk) – Na indonézskom ostrove Sulawesi zabil krokodíl ženu, ktorá spadla do jeho ohrady. Štyridsaťštyriročná Deasy Tuwo kŕmila zviera na perlovej farme, kde pracovala ako vedúca laboratória, a kde 700-kilogramového krokodíla menom Merry držali ilegálne.

Zviera jej odhryzlo ruku a veľkú časť tela v oblasti brucha. Následne si ho prevzali ochranári a v súčasnosti sa snažia nájsť jeho majiteľa.

Incident sa stal 10. januára. Jej kolegovia objavili telo nasledujúce ráno. Hendriks Rundengan z Úradu na ochranu prírody provincie Severné Sulawesi pre BBC Indonesian objasnil, že sa už niekoľkokrát snažil navštíviť farmu a odviezť krokodíla, no nikdy mu to nedovolili. „Prišli sme sem niekoľkokrát, no brány boli vždy zatvorené,“ povedal v stredajšom rozhovore.