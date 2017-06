Video: Vyslankyňou dobrej vôle UNICEF sa stala len devätnásťročná sýrska utečenkyňa

NEW YORK 20. júna (WebNoviny.sk) – Detský fond OSN (UNICEF) vymenoval 19-ročnú sýrsku utečenkyňu a bojovníčku za vzdelanie Mazún al-Millihánovú za vyslankyňu dobrej vôle. Mladá žena sa tak stala prvou osobou so statusom utečenca, ktorú do tejto funkcie vymenovali. Ako informoval UNICEF, Mazún, ktorá žila tri roky v utečeneckom tábore Zaatárí v Jordánsku, je zároveň najmladšou vyslankyňou.

“Už ako dieťa som vedela, že vzdelanie je kľúčom k mojej budúcnosti, a preto keď som ušla zo Sýrie, jediné veci, čo som si so sebou zobrala, boli moje učebnice. Ako utečenkyňa som videla, čo sa deje, keď deti nútia do skorých manželstiev alebo manuálnej práce. Prichádzajú o vzdelanie a strácajú možnosti do budúcnosti. Preto som pyšná, že môžem pracovať s UNICEF-om, aby sme dali týmto deťom hlas a umožnili im chodiť do školy,” vyjadrila sa Mazún, ktorá nasleduje kroky zosnulej herečky a vyslankyne dobrej vôle Audrey Hepburn. Tá tiež začala s detským fondom spolupracovať v mladom veku.

Mazún s rodinou opustila Sýriu v roku 2013 a v Jordánsku žili predtým, než sa mohli presťahovať do Londýna. Práve v spomínanom Zaatárí sa začala venovať boju za vzdelanie detí, najmä dievčat, a dostala podporu UNICEF-u. “Odvaha a sila Mazún nás všetkých inšpiruje,” uviedol zástupca výkonného riaditeľa UNICEF Justin Forsyth.

Informácie pochádzajú z webstránky www.unicef.org.