Video: Wade trojkou s klaksónom rozhodol o triumfe Miami, hviezdny LeBron nastrieľal 33 bodov

CHARLOTTE 28. februára (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Golden State prehrali v stredajšom stretnutí zámorskej NBA na palubovke Miami tesne 125:126.

O víťazstve domácich Heat rozhodla klubová ikona Dwyane Wade, ktorý sekundu pred koncom trojkou upravil na konečný stav.

Warriors zmazali 24-bodové manko

Počas zápasu Miami viedlo aj o 24 bodov, ale celý náskok prepáslo a v poslednej minúte muselo dokonca doťahovať štvorbodové manko.

Tridsaťsedemročný trojnásobný šampión NBA Wade najprv 15 sekúnd pred záverečnou sirénou strelil trojku na 123:124, potom hosťujúci Kevin Durant premenil jeden z dvoch trestných hodov (123:125) a následne Wadovi na druhý pokus v poslednej sekunde padla do koša rozhodujúca trojka (126:125).

„V tejto pozícii som bol toľkokrát a vo veľa prípadoch sa stane, že sa o to ani nepokúsite. Je to šialené, som rád, že sa mi to podarilo pred domácimi fanúšikmi,“ povedal Wade, druhý najlepší strelec Miami s 25 bodmi.

Triumf Milwaukee po predĺžení

Úradujúci šampióni z Golden State sú napriek tretej prehre z ostatných piatich meraní síl stále na čele Západnej konferencie s bilanciou 43 – 18, ale na krk im dýcha Denver (42 – 18).

„Dwyane premenil neuveriteľnú strelu. Akonáhle lopta opustila jeho ruku, bolo jasné, že padne dnu,“ skonštatoval kouč Warriors Steve Kerr.

Líder celej súťaže Milwaukee potreboval na víťazstvo 141:140 v Sacramente predĺženie. Bucks vyhrali šiesty duel v sérii a dvanásty z ostatných trinástich.

V stredu dosiahli 47. víťazstvo v tejto sezóne, na konte majú aj 14 prehier. Los Angeles Lakers bojujúci o play-off doma zdolali New Orleans 125:119, LeBron James zaznamenal 33 bodov a pridal aj 10 asistencií.