Video: Wayne Rooney strelil svoj jubilejný 200. gól v Premier League

MANCHESTER 22. augusta (WebNoviny.sk) – Wayne Rooney má opäť bližšie k statusu legenda anglického futbalu. Jeho pohotová strela z 35. min súboja proti Manchestru City znamenala jubilejný dvojstý presný zásah v Premier League a zároveň na dlhé minúty vedenie Evertonu v ostro sledovanom súboji 2. kola na Etihad Stadium. Napokon sa skončil zmierlivo 1:1, Raheem Sterling osem minút pred koncom zabezpečil domácemu favoritovi aspoň bod.

Učiteľ pre mladých hráčov

Rooneymu to však nevzalo úsmev z pier, keďže sa stal iba druhým futbalistom v dejinách najvyššej anglickej súťaže s minimálne 200 gólmi na konte. Tým prvým je Alan Shearer, s 260 zásahmi jasný líder historickej tabuľky kanonierov. Za Shearerom a Rooneym nasledujú Andy Cole so 187 gólmi a Frank Lampard, ktorý ako hráč stredu poľa nastrieľal rovnako úctyhodných 177 gólov.

“Je pekné dosiahnuť historický míľnik v takom dôležitom zápase hneď skraja sezóny. Bola to pre mňa sladká chvíľa. Aj vzhľadom na moju minulosť v tíme United som presvedčený, že červená polovica Manchestru sa teší spolu so mnou,” uviedol Wayne Rooney, cituje ho portál BBC. “Je to stále hráč, ktorého každý tréner potrebuje v mužstve,” povedal na Rooneyho adresu tréner FC Everton Ronald Koeman. “Pre mladých hráčov je učiteľ,” dodal.

Gratulácia od Shearera

Bývalý kapitán reprezentácie Anglicka Rooney rozbehol svoj gólostroj v PL ako 16-ročný v októbri 2002, keď skóroval v drese Evertonu proti Arsenalu. Na prekonanie hranice 200 gólov potreboval 462 zápasov.

Kuriózne vyznieva fakt, že päťdesiaty, stopäťdesiaty aj dvojstý gól dosiahol zakaždým do siete “Citizens”, čo ako bývalá opora metského konkurenta United zrejme dvojnásobne ocenil on aj jeho fanúšikovia. Pondelkový dvojstý gól sa zrodil aj pred očami jeho bývalých trénerov Sira Alexa Fergusona a Josého Mourinha.

S gratuláciou Rooneymu sa poponáhľal aj Alan Shearer. “Už mi bolo smutno samému v klube 200. Vitaj a gratulujem, Wayne Rooney,” napísal na twitteri niekdajší kanonier Blackburn Rovers a Newcastle United, dnes 47-ročný Shearer.

O náročnosti dosiahnutia 200 gólov v Premier League svedčí aj fakt, že z aktívnych hráčov k nej majú najbližšie niekdajší topstrelec Tottenhamu Jermain Defoe so 158 a Sergio Agüero so 123 zásahmi. Argentínsky kanonier v službách City Agüero sa nachádza “až” na 15. mieste historickej tabuľky najúspešnejších strelcov.