Video: Wellens víťazom 6. etapy BinckBank Tour, Sagan zostáva na čele bodovania (aktualizované)

HOUFFALIZE 12. augusta (WebNoviny.sk) – Víťazom sobotňajšej 6. etapy na cyklistických pretekoch BinckBank Tour v Beneluxe, ktoré sú súčasťou prestížnej série World Tour, sa stal Belgičan Tim Wellens. Pretekár tímu Lotto Soudal zdolal v záverečnom špurte dvojčlennej skupinky Holanďana Toma Dumoulina (Sunweb).

Druhý menovaný však nemusí smútiť, lebo sa prepracoval na líderskú pozíciu v celkovom poradí. Slovenského cyklistu Petra Sagana pribrzdili na ceste za dobrým výsledkom technické problémy približne 20 km pred cieľom, a tak si bude musieť ešte chvíľu počkať na jubilejné 100. profesionálne víťazstvo na ceste.

S prehľadom však zostal na čele bodovacej súťaže a už len s odstúpenie z pretekov ho pred poslednou etapou môže pripraviť o prvenstvo v súboji o modrý dres. Sagan prišiel do cieľa s odstupom 1:45 min v poli zdolaných. Etapa viedla z flámskeho Riemstu do valónskeho Houffalize, mala opäť klasikársky profil a s 203,7 km bola najdlhšou na tohtoročnom BinckBank Tour.

“Ďalšia náročná etapa v zlom počasí. Dvadsaťpäť kilometrov pred cieľom som bol vpredu spolu s ďalšími uchádzačmi o celkové prvé miesto a chystal som sa na útok. Nanešťastie, utrpel som smolný defekt v zlom čase v časti trate, kde nebolo k dispozícii sprievodné auto môjho tímu. Nebol tam ani neutrálny asistenčný voz, nejaké ďalšie auto alebo motorka. Kým som teda vymenil koleso, stratil som drahocenný čas a čelná skupina už bola príliš vzdialená. Je to škoda, lebo moja forma bola dnes veľmi dobrá a náš tímový plán bol perfektne nastavený,” uviedol Peter Sagan na webe svojho zamestnávateľa Bora-Hansgrohe.

Saganov kolega z tímu a krajan Michael Kolář v sobotu nabral manko vyše 21 minút a skončil v etape stotrinásty.

“Mal som na výber – buď nepôjdem do rýchleho záveru alebo zariskujem a dám do toho všetko. Našťastie, v závere etapy som sa udržal Tima. Máme tu na pretekoch silný tím a som veľmi spokojný s tým, čo predvádzame v posledných dvoch dňoch. Teraz musíme nastaviť správnu taktiku a ubrániť štvorsekundový náskok. Bude to však ešte boj,” povedal Tom Dumoulin aj na webe Cyclingnews.

Celkovo nastúpali 27 kilometrov

Cyklisti mali na trase sobotňajšej „klasiky“14 belgických “kopčekov” a celkovo nastúpali 27 km. Pre Sagana to bola ďalšia možnosť dovŕšiť hranicu 100 víťazstiev v profipelotóne.

V poltucte v úniku sa po hodine ocitli Tony Martin (Kaťuša-Alpecin), Teo Geoghegan Hart (Sky), Dylan van Baarle (Cannondale-Drapac), Rory Sutherland (Movistar), Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale) a Pieter Weening (Rompoot – Nederlandse Loterij).

Z týchto pretekárov bol v celkovej klasifikácii najvyššie Francúz Gougeard na 23. mieste a čoskoro sa virtuálne ocitol na čele pretekov.

Martin sa vrátil na čelo pretekov

Sto kilometrov pred cieľom bol náskok vedúcej skupiny vyše 5-minútový, ale o ďalších 20 km bol len 4 minúty. Nemecký časovkár Martin neskôr spadol, ale vrátil sa na čelo pretekov.

Menej šťastia mal jeho krajan Marcel Kittel, ktorý rovnako ako ďalších niekoľko pretekárov etapu nedokončil. Približne 50 km pred cieľom klesol náskok vedúcej skupiny pod hranicu 3 minút. Viacerí cyklisti v tomto úseku pretekov zareagovali na nie príliš ideálne podmienky teplejším oblečením.

Pred cieľom zmazal manko

Sagan sa výborne držal čela pelotónu a 30 km pred cieľom prispel k zmazaniu manka na vedúcu skupinu. Zakrátko sa dokonca v náročnom stúpaní pokúsil o únik. Netrvalo však dlho a pribrzdili ho technické problémy, pre ktoré zaostal o takmer minútu (v tom čase 52 s, pozn.).

Dvadsaťsedemročný Žilinčan robil, čo mohol, no stratenú pozíciu už nezískal. Približne 12 km pred koncom sa v úniku objavila dvojica Tim Wellens (Lotto Soudal) a Tom Dumoulin (Team Sunweb). Tá si pomerne rýchlo utvorila náskok 25 s. V záverečnom špurte mal viac síl Wellens ktorý tieto preteky vyhral v rokoch 2014 a 2015. Novým lídrom sa stal Dumoulin.

BinckBank Tour 2017

6. etapa (Riemst – Houffalize, 203,7 km:). 1. Tim Wellens (Belg.) Lotto-Soudal 5:04:36 h, 2. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb – rovnaký čas ako víťaz, 3. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo, 4. Greg van Avermaet (Belg.) BMC Racing, 5. Ties Benoot (Belg.) Lotto-Soudal – všetci +17 s, 6. Michael Valgren (Dán.) Astana Pro Team +20. … 21. Peter Sagan +1:42 min,…113. Michael Kolář (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +21:08 min

Poradie po 6. etape: 1. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb 20:27:49 h, 2. Tim Wellens (Belg.) Lotto-Soudal +4 s, 3. Greg van Avermaet (Belg.) BMC Racing +46, 4. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo +52, 5 Michael Valgren (Dán.) Astana +1:02 min, 6. Oliver Naesen (Belg.) AG2R La Mondiale +1:09,…8. Peter Sagan (SR) +1:48 min

Bodovacia súťaž: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 104 bodov, 2. Edward Theuns (Belg.) Trek-Segafredo 55, 3. Dylan Groenewegen (Hol.) LotttoNL-Jumbo 55

Zostávajúci program BinckBank Tour 2017:

nedeľa 13. augusta: 7. etapa (Essen – Geraardsbergen, 194 km)