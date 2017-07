Video: Zoriana z PD Senica sa stala víťazkou 25. Slovenského derby v Bratislave

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) – Belka s nemeckým pôvodom Zoriana sa za 2:33,00 min veľmi ľahko o 3 dĺžky stala víťazkou nedeľňajšieho bratislavského klasického 25. Slovenského derby (rovina, Graded 3, 2400 m, pre 3-ročné kobyly a žrebce, celková dotácia 64 000 eur), hlavných dostihov 11. mítingu slovenskej sezóny 2017 aj celej termínovej listiny.

Bola jedinou odvážnou štvornohou “dámou” medzi 14 aktérmi a stala sa historicky prvou kobylou úspešnou na tomto vrchole v petržalskom Starom háji.

Prémia 32 000 eur

Zároveň je aj prvým takto sfarbeným premiantom. V sedle zverenkyne Zuzany Kubovičovej zo Senice-Čáčova bol džokej Štefan Budovič. Druhý skončil ďalší hostiteľ Gaston (dž. Jiří Palík), tretí bol český Aeneas (dž. Jiří Chaloupka), štvrtý docválal slovenský Oroblanco (dž. Jaroslav Línek) a tzv. tabuľu uzavrel George Boole (dž. Róbert Šara) z ČR, predtým tretí na domácej analógii v pražskej Veľkej Chuchli. George Boole v máji pri Dunaji triumfoval na Veľkej jarnej cene, nádej na Trojkorunu teraz pominula. Papierovo najšancovejší z domácich adeptov Connor (dž. Martin Srnec) zarazil predposledným trinástym miestom.

Zoriana získala pre PD Senica prémiu 32 000 eur. Je prvým dobyvateľom “modrej stuhy” zo SR od roku 2010 a triumfu Innovatora a piatym celkovo (Almaz 1995, Temirkanov 1998 a Teddy Ready 2008, pričom posledného spomenutého aj Innovatora pripravovala práve Zuzana Kubovičová). Modro-žltá kombinácia PD Senica, pre ktorú v roku 1992 triumfoval na Veľkej pardubickej steeplechase Quirinus, predtým na slovenských klasikách dvakrát zabrala v sezóne 1997 zásluhou Czasa (Veľká jarná cena, St. Leger).

Zoriana do nedele so štyrmi štartami

Džokej Budovič sa presadil na slovenskej Jarnej cene kobýl 2014 s Fiorhead. Na derby sa radoval v roku 2009 v Budapešti s Csillaghullásom, ale až dodatočne po diskvalifikácii Garabonciása pre doping. Zoriana (po Jukebox Jury zo Zambuka po Zieten) v októbri 2015 stála na aukcii v nemeckom Baden-Badene 7000 eur. Do nedele absolvovala štyri štarty, dosiahla dve prvenstvá v juniorskom veku vrátane zastrešujúcej Ceny zimnej kráľovnej a v tejto sezóne bola druhá na májovej klasickej Jarnej cene kobýl a tiež medzi svojím pohlavím na Cene Arvy v rámci júnového medzinárodného podujatia Turf-gala. Podľa databázy Závodiska Bratislava (ZB) zatiaľ mala na konte 13 380 eur.

25. Slovenské derby

(rovina, Graded 3, 2400 m, pre 3-ročné kobyly a žrebce, celková dotácia 64 000 eur)

1. Zoriana (maj. PD Senica, tr. Zuzana Kubovičová, SR, dž. Štefan Budovič), 2. Gaston (maj. MPL Racing, tr. Jaroslav Hanáček, SR, dž. Jiří Palík), 3. Aeneas (maj. Statek Blata Český Ráj, tr. Josef Váňa, ČR, dž. Jiří Chaloupka), 4. Oroblanco, 5. George Boole, 6. Mukab, 7. Unique Pilot, 8. Gentleman Jack, 9. Fort Ryan, 10. Landaron, 11. Winterberg, 12. Simsalabim, 13. Connor, 14. Taran

Čas: 2:33,00 min

Výrok rozhodcov: veľmi ľahko 3 dĺžky – 2,25 – 5 – 1,5 – 2,5 – 1,5 – 0,5 – 1 – hlava – 1,5 – krk – 6 – 14

Prehľad víťazov Slovenského derby: 1993 Zimzalabim (Lester Piggott) V. Brit., 1994 Arvan (John Reid) Nem., 1995 Almaz (Alexander Čugujevec) SR, 1996 White wine (Andrzej Tylicki) Nem., 1997 Lonango (Pat Eddery) Nem., 1998 Temirkanov (Michael Kinane) SR, 1999 Ray of Light (Kamil Píchal) ČR, 2000 Lauf nach vorn (Gérald Mossé) Nem., 2001 Saitensohn (Jan Korpas) Nem., 2002 Muskatsturm (Lanfranco Dettori) Nem., 2003 Tankred (Paul Eddery) ČR, 2004 Siberion (Jean-Pierre Carvalho) Nem., 2005 Rosenblatt (Peter Heugl) Nem., 2006 Normen (Radek Koplík) ČR, 2007 Carmond (Eduardo Pedroza) Nem., 2008 Teddy Ready (Martin Srnec) SR, 2009 Age of Jape (Jean-Pierre Lopez) ČR, 2010 Innovator (Martin Srnec) SR, 2011 Rocky of Gracie (Ján Havlík) ČR, 2012 Maximool (Rastislav Juráček) Nem., 2013 Crosstown (Frederic Spanu) Švaj., 2014 Love Me (Jan Verner) ČR, 2015 Touch of Genius (Jaromír Šafář) ČR, 2016 Timekeeper (Václav Janáček) ČR, 2017 Zoriana (Štefan Budovič) SR