Video: Zverev v súboji generácií nečakane zdolal Federera a vyhral turnaj v Montreale

MONTREAL 14. augusta (WebNoviny.sk) – Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal víťazom dvojhry na podujatí ATP World Tour Masters 1000 Coupe Rogers na tvrdom povrchu v kanadskom Montreale.

Zverev nasadený ako štvrtý vo finále nečakane zdolal turnajovú dvojku Švajčiara Rogera Federera za 68 minút 6:3, 6:4 a teší sa z piateho turnajového titulu v tomto roku, zároveň druhého po Ríme z prestížnej série ATP Masters 1000.

Piatimi turnajovými prvenstvami sa 20-ročný Zverev dotiahol na úroveň 36-ročného Federera ako najúspešnejšieho hráča doterajšej časti sezóny. Víťaz zinkasoval šek na 894 585 USD, zdolaný finalista na 438 635 USD. Obe sumy sú pred zdanením.

Federer chcel viac zabojovať

V súboji generácií Zverev v oboch setoch raz vzal švajčiarskej legende podanie a stačilo mu to. Sám odvrátil všetky tri hrozby brejku z rakety Federera, Zverev zahral 20 víťazných úderov, z toho 9 z forhendovej strany a 6 es.

Federerovi nedovolil zaistiť si 94. turnajový titul v kariére, ktorým by sa dotiahol na česko-americkú legendu Ivana Lendla. “Nie som spokojný so svojou hrou vo finále, chcel som viac zabojovať. Mal som šance na dramatizáciu deja, ale Zverev zahral extrémne dobre. Napokon ako počas celého týždňa,” priznal Federer na webe ATP World Tour.

Fenomenálny Švajčiar na putovnom kanadskom podujatí série ATP Masters 1000 triumfoval zatiaľ len dvakrát v Toronte (2004 a 2006), v Montreale ešte nedvíhal nad hlavu víťazný pohár, čo platí aj po aktuálnom finále. Zatiaľ sa nedočkal ani 27. prvenstva v rámci podujatí série ATP Masters 1000.

V tomto roku má 36-ročný švajčiarsky veterán stále úchvatnú zápasovú bilanciu 35:3. Jeho aktuálna šnúra víťazných stretnutí sa zastavila na čísle 16. Federer pripustil, že na najbližšom turnaji série ATP Masters 1000 v americkom Cincinnati bude možno chýbať, aby ušetril dostatok energie na záverečný grandslamový vrchol sezóny US Open v New Yorku /28. 8. – 10. 9./.

“Uvidíme, ako sa budem cítiť po piatich dňoch plnej zápasovej záťaže. Počas celého týždňa som bol v poriadku. Nepopieram, svaly ma boleli, je to vždy šok pre telo dostať sa naspäť do zápasového diania a hrať niekoľko dní bez prestávky,” dodal Federer.

Zverev prvýkrát svetovou sedmičkou

Dvadsaťročný Nemec s ruskými rodičmi “Sascha” Zverev sa v deviatom finále na hlavnom profesionálnom okruhu dočkal šiesteho titulu. Federerovi odplatil prehru z júnového Halle, kde prehral na tráve hladko (1:6, 3:6). V bilancii proti švajčiarskemu elegánovi vyrovnal na 2:2.

Zverev sa stal najmladším víťazom na kanadskom putovnom turnaji ATP Masters 1000 po desiatich rokoch a vtedy 20-ročnom Srbovi Novakovi Djokovičovi. Zároveň je prvým nemeckým šampiónom po viac než 30 rokoch a triumfe Borisa Beckera v Toronte 1986.

“Cítim sa výborne, je úžasné tešiť sa z turnajového titulu dva týždne po sebe,” skonštatoval Alexander Zverev, ktorý triumfoval aj pred 7 dňami vo finále vo Washingtone. “Mám pocit, že hrám asi najlepší tenis vo svojom živote. V Cincinnati to však budem mať veľmi ťažké. Náročný turnajový ´pavúk´ v kombinácii s mojou únavou… Som už naozaj trochu uťahaný. Momentálne však prežívam šťastné chvíle,” dodal Zverev.

Mladý nemecký tenista bude v rebríčku ATP po prvý raz figurovať na 7. mieste, vďaka triumfu v Montreale poskočil o jednu priečku. “Som v Top 10 a pocitovo hrám tak, že tam naozaj patrím. Všetko sa momentálne vyvíja správnym smerom. Mám na konte dva tituly z podujatí Masters 1000, každý by bol na to hrdý,” dodal Zverev.

Zverev si už postupom do finále v Montreale ako prvý vybojoval účasť na premiére koncosezónneho výberového šampionátu pre tenistov do 21 rokov Next Gen ATP Finals v talianskom Miláne (7. – 11. novembra, dotácia 1,275 milióna USD).

Montreal – dvojhra – finále:

Alexander Zverev (Nem.-4) – Roger Federer (Švaj.-2) 6:3, 6:4

Montreal – štvorhra – finále:

Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (Fr.-5) – Rohan Bopanna, Ivan Dodig (India/Chor.-7) 6:4, 3:6, 10:6 (zápasový tajbrejk)