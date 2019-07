Video+foto: Počasie sa „zbláznilo“, zastavilo aj Sagana a 19. etapu Tour de France 2019 predčasne ukončili

Sneh na cieľovom stúpaní Montée de Tignes znemožnil cyklistom dokončiť 19. etapu Tour de France 2019. Cyklisti štartovali zo Saint Jean de Maurienne a po 126,5 km mal byť cieľ v Tignes.

Riaditeľ pretekov Christian Prudhomme však rozhodol o tom, že etapu neutralizuje, pričom do celkového poradia sa budú počítať výsledky z vrcholu stúpania Col de l’Iseran. Vííťazom sa tak stal kolumbijský cyklista Egal Bernal z tímu (Ineos), ktorý vyzliekol zo žltého dres lídra pretekov Juliana Alaphilippa (Deceuninck-Quick Step).

V záverečnej časti trate totiž bolo množstvo snehu, kvôli ktorému mali problém s prejazdom aj sprievodné vozidlá. „Predčasný koniec etapy bol dobrou správou kvôli bezpečnosti jazdcov. Ideálne by však bolo, ak by sa to nestalo a mohli sme získať ešte väčší náskok v záverečnom stúpaní. Teraz sa musíme koncentrovať na sobotu, máme jazdca v žltom drese,“ povedal športového riadteľa tímu Ineos Nicolas Portal.

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe si v súťaži o zelený dres udržal 85 bodový náskok pred Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-Quick Step). Šialenú piatkový etapu nedokončil jeden z ašpirantov na celkové prvenstvo Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), ktorý 86 kilometrov so slzami v očiach odstúpil pre bolesti v ľavom stehne.

