Viete, čo je na trhu práce teraz najžiadanejšie? Absolventi FEI STU o zamestnanie neprídu. Ani počas pandémie

Hľadáš školu, ktorá ťa pripraví na budúcnosť? Pričom by tvoje zameranie a vzdelanie odolalo nástrahám pandémií i ekonomických kríz? Potom je to štúdium na našej fakulte, kde si môžeš vybrať zo študijných programov Robotika a kybernetika, Elektroenergetika, Telekomunikácie, Elektronika, Aplikovaná informatika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo a Automobilová mechatronika a Elektrotechnika, ktoré sú dnes takpovediac future fest. V nich môžeš byť aj praktik aj kreatívec aj vedátor. Uplatnenie nájdeš vždy. Aj v ťažkých časoch aké sú dnes. Ba práve naopak – v takých časoch budeš „na roztrhanie“. Veď posúď sám.

Nie je vírus ako vírus

Vieš si predstaviť, čo by ste dnes ty a tvoji najbližší robili bez online pripojenia a mobilných sietí? Zrejme je pre teba samozrejmosťou schytiť mobil, zapnúť notebook, tablet, či iné komunikačné zariadenie a komunikovať, pracovať, posielať a zdieľať súbory, využívať appky, vyhľadávať informácie, alebo len tak sa na sieti zabávať či skajpovať so vzdialenou rodinou počas karantény. O toto všetko sa však musí niekto postarať, zabezpečiť služby i príjem. Preto sú už štandardne absolventi študijných programov Telekomunikácie a Aplikovanej informatiky FEI STU rozchytaní, dokonca ešte pred získaním diplomu. Teraz ich však dokážeme vyvážiť zlatom. Bez nich by práca z domu ani online vzdelávanie možné nebolo. Bez nich by sme nevedeli bezpečne komunikovať ani obchodovať. Lebo nie je vírus ako vírus.

Strategické povolanie

Svietime? Funguje nám počítač? Wifina? Bežia prístroje? Aj tie, dnes tak často skloňované, nemocničné? Mnohí si to neuvedomujú, ale sú to práve absolventi Elektroenergetiky, Elektrotechniky a Jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU, ktorí dokážu zabezpečiť výrobu, bezpečný prenos a dodávku elektriny pre domácnosti, nemocnice, výrobné podniky. Sú žiadanými odborníkmi pre túto kritickú infraštruktúru. Dôležitosť elektrizačnej sústavy a jadrových elektrární v dnešnej ťažkej dobe dokumentuje fakt, že pracovné tímy fungujú v špeciálnom režime, aby bola zabezpečená 100% dodávka elektriny, lebo bez nej to fakt nejde.

Technológie – svetlo v tme (hnacia sila a záchrana v jednom)

Kolaboratívne roboty v priemysle aj medicínskych laboratóriách, nové pľúcne ventilátory alebo autonómny automobil, umelá inteligencia či vývoj nanomateriálov na výrobu ochranných pomôcok pre ľudí v prvej línii – to je len zopár príkladov, na ktorých sa podieľajú študenti a absolventi študijných programov Robotika a kybernetika, Elektronika a Automobilová mechatronika na FEI STU. Úžitok ich umu a kreativity je už dnes neodškriepiteľný. A ty sa k nim môžeš pripojiť.

Tak sadni si a podaj prihlášku na FEI STU. V prospech lepšej budúcnosti.

Jednoduchšie to už nejde. Bez prijímačiek. Elektronicky. FEI STU je vysoká škola, na ktorej beží výuka plnohodnotne online aj dnes.

Absolventi FEI STU sú na trhu žiadaní

Už počas štúdia pracujú so špičkovými firmami na Slovensku.

Každý zo študijných programov na FEI STU je úzko prepojený s praxou a najnovšími technológiami a trendami.

FEI STU má k dispozícii najmodernejšie technológie a špičkové prístrojové vybavenie, za ktorým chodia odborníci zo širokého okolia.

Svoje nápady môžeš rozvíjať v modernom Coworkingovom centre a spolupracovať s Národným centrom robotiky a Národným laserovým centrom, ktoré tu sídlia.

Tvoja prax už počas štúdia ti dá náskok pred ostatnými.

Tak neváhaj a prihlás sa. Stojí to za to!

